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Военное обозрение

Лавров: Отложенное членство Киева в НАТО и ввод миротворцев на Украину не устраивают Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Россию не устраивают озвученные командой Трампа условия для завершения конфликта на Украине. Речь идет об отложенном членстве в НАТО и введении миротворцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

США пока не озвучили свои предложения по Украине, но из ряда утечек из команды нового президента США, а также интервью самого Трампа стало известно, что одним из условий будет отложенное на 20 лет членство Киева в НАТО, а также введение на украинскую территорию миротворцев из состава стран Европы. Это совершенно не устраивает Россию, поскольку таким образом США пытаются всучить Москве очередное перемирие, а не долгосрочный мир.

Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил",

- приводит ТАСС слова Лаврова.

При этом глава МИД отметил, что официального предложения по мирному урегулированию на Украине Россия от США не получала, да и до инаугурации Трампа не получит. Поэтому Москва ожидает официальных сигналов после 20 января 2025 года, она их внимательно изучит, но не факт, что примет. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, свои условия Москва уже назвала и не намерена от них отходить.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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