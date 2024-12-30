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ТАСС

Лавров: РФ открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России отметил, что президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва готова к переговорам по Украине, но договоренности должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию. "Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам, - напомнил министр. - Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения".

Говоря о возможности переговоров, министр отметил, что необходимо понимать, "с кем и о чем их вести". "Это отнюдь не праздные вопросы. Президент их тоже достаточно подробно осветил на упомянутой мной встрече с журналистами", - заключил Лавров.

Путин, отвечая на вопросы 19 декабря во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине без предварительных условий, но с учетом текущей ситуации и на базе ранее достигнутых соглашений.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 00:01 мск. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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