Лавров: РФ открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Глава МИД России отметил, что президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва готова к переговорам по Украине, но договоренности должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию. "Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам, - напомнил министр. - Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения".

Говоря о возможности переговоров, министр отметил, что необходимо понимать, "с кем и о чем их вести". "Это отнюдь не праздные вопросы. Президент их тоже достаточно подробно осветил на упомянутой мной встрече с журналистами", - заключил Лавров.

Путин, отвечая на вопросы 19 декабря во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине без предварительных условий, но с учетом текущей ситуации и на базе ранее достигнутых соглашений.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 00:01 мск.