"Остались считаные километры". Как будут развиваться события в зоне СВО в 2025 году?

2024-й стал годом побед российской армии в зоне спецоперации и постепенной утраты боевых возможностей ВСУ. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, уже удалось сорвать всю военную кампанию Украины на 2025 год. Подробнее о достижениях российских военных в зоне СВО в уходящем году и о том, как будут развиваться события на фронте в ближайшее время - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Всего за два месяца 2024 года российские военные освободили в 5,5 раза больше территории на Украине, чем за весь 2023 год. Под контроль ВС России перешло около 4,5 тыс. кв. км и более 190 населенных пунктов.

Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, порядка 20 тыс. боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий артиллерии, а также более 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин, составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», - отметил министр обороны Андрей Белоусов на заседании расширенной коллегии Минобороны.

Также Белоусов во время посещения командного пункта группировки «Север» заявил, что ВС России сорвали Украине всю военную кампанию 2025 года.

Основные события СВО в 2024 году

17 февраля 2024 года завершилась уникальная операция российской армии по освобождению Авдеевки. Штурм города-крепости осуществлялся сразу с 20 направлений при массированной поддержке авиации и артиллерии. Командовал войсками при штурме Авдеевки генерал-полковник Андрей Мордвичев.

После Авдеевки в апреле - мае 2024-го российские войска провели наступательную операцию в районе поселка Очеретино. Итог - прорыв обороны украинских войск. Это был значительный успех для ВС России, в результате удалось обойти северный фланг выстроенной ВСУ обороны. Захват этого населенного пункта создал благоприятные возможности для дальнейшего продвижения российских войск.

Российская армия продолжает наступать и на Харьковском направлении. Одной из целей является оттеснение от границы России огневых позиций артиллерии ВСУ, ведущей обстрелы Белгорода и Белгородской области, а также создание буферной зоны. В настоящее время ВС России контролируют северную часть города Волчанск. 22 декабря 2024 года подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая.

В настоящее время продолжается штурм города Часов Яр. Российские военные овладели микрорайоном «Северный». Российские бойцы фактически контролируют центральный микрорайон «Октябрьский». Под контролем противника в городе-крепости осталось два небольших микрорайона - «Десятый» и «Новый Северный», а также часть огнеупорного комбината. Судя по всему, штурм Часова Яра находится на заключительном этапе.

В начале октября российские военные овладели городом Угледар, «неприступной твердыней украинского духа», как характеризовали это укрепрайон в Киеве. Пал важнейший опорный пункт в обороне украинской армии, который ВСУ удерживали в течение двух лет.

Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По сути дела, город за это время был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак российской армии по всем канонам фортификации. Кроме того, расположение Угледара на возвышенности предоставляло обороняющимся украинским войскам дополнительные преимущества.

После Угледара - практически ровная, как стол, местность, лишенная защитных и маскирующих свойств. Какие-либо естественные препятствия (реки, крупные овраги, господствующие высоты), которые можно было бы использовать для выстраивании обороны на этом направлении отсутствуют.

Завершаются боевые действия и по овладению Курахово. В настоящее время подразделения ВСУ удерживают только западные окраины города. После успешного штурма Константинопольского, российские военные продвигаются к населенному пункту Янтарное и дальше на север, в направлении Дачного. Здесь вполне возможно окружение крупной группировки ВСУ.

В Курской области напряженные боевые действия ведутся на севере Суджанского района. Российское командование в ближайшее время планирует полностью выбить ВСУ с территории региона.

В качестве вывода можно сказать, что ВСУ в ходе боевых действий в 2024 году полностью утратили инициативу и с конца лета только на ряде направлений способны лишь на более-менее активную оборону. На некоторых участках фронта до Днепропетровской области остались считаные километры. Выход на административную границу ДНР ожидается уже в ближайшее время.

Чего ждать в 2025 году?

Составлять более или менее реалистичные прогнозы, заглядывая за рубеж 20 января 2025 года, пока не стоит. Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций».

Задача-минимум Вооруженных сил Украины на этот период - во что бы то ни стало удержаться на обороняемых рубежах и позициях, нанести тяжелое поражение российским подразделениям, вклинившимся в оборону украинской армии.

Задача-максимум ВСУ - при благоприятных условиях нанести решительный контрудар по важным и опасным подразделениям российской армии, восстановить положение на одном-двух наиболее важных направлениях. Не исключена вероятность повторного вторжения ВСУ на территорию России. Однако выполнение даже обеих задач не приведет Украину к каким-либо значимым военно-политическим результатам, а будет иметь, скорее всего, лишь медийный эффект.

Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом - овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР.

Дальнейшая - выйти на левый берег Днепра.

В этом плане все зависит от возможностей российских войск, боевого и численного состава, наличия необходимых материальных средств, в первую очередь боеприпасов. Самое главное - наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России.

В свою очередь, задачи администрации Дональда Трампа (которая приступает к исполнению своих обязанностей с 20 января 2025 года) в плане завершения конфликта на Украине можно сформулировать так:

*в первую очередь (и это, пожалуй, самое главное) представить самого Трампа миротворцем как минимум планетарного масштаба, спасшим планету и народы мира от ядерного апокалипсиса;

*возможное прекращение военных действий не должно выглядеть победой России;

*достигнутые мирные договоренности однозначно не могут трактоваться как военное поражение Украины.

А вот каким образом могут выглядеть взаимные уступки сторон и достигнутый на этом фоне компромисс, говорить на исходе 2024 года явно преждевременно. Вместе с тем нельзя исключать, что Киев к согласованию итогового документа может быть и вовсе не допущен. Мнение президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, можно предположить, мало кого интересует в Белом доме.

Как бы там ни было, украинское военно-политическое руководство не представляет собой самостоятельного геополитического игрока, располагающего военными, экономическими и финансовыми возможностями, способными радикально повлиять на геостратегическую обстановку.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок