Стало известно о возможной отправке в зону СВО экс-командующего 58-й армией генерала Попова

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, в ближайшее время может отправиться в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находящийся под домашним арестом генерал готовится отправиться в зону спецоперации, по данным канала, Минобороны уже дало на это согласие, идет оформление документов. Попов ждет только этого, после чего его должны освободить из-под стражи. Информацию подтверждают и близкие генерала. Тем не менее суд над генералом продолжается.

Российское законодательство предусматривает приостановку уголовно-процессуального разбирательства в отношении лица, принимающего участие в военных действиях. Еще в начале июня адвокат генерала Сергей Буйновский ходатайствовал об его отправке в зону СВО. В конце августа Попов заявил, что готов отправиться в зону спецоперации, если на это даст разрешение командование ВС России.

Генерал-майора Попова арестовали 17 мая. Ему в вину вменяют хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката для строительства укреплений на запорожском участке фронта общей стоимостью 130 миллионов рублей. Позже следователи снизили сумму до 105 миллионов. На сегодняшний день основным доказательством якобы преступной деятельности генерала является перевод на его карту средств в сумме чуть более одного миллиона рублей с карты погибшего в зоне СВО Олега Цокова.

Сам Попов все обвинения отрицает, но комментариев не дает из-за подписки о неразглашении материалов следствия.