Войти
Военное обозрение

Стало известно о возможной отправке в зону СВО экс-командующего 58-й армией генерала Попова

60
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, в ближайшее время может отправиться в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находящийся под домашним арестом генерал готовится отправиться в зону спецоперации, по данным канала, Минобороны уже дало на это согласие, идет оформление документов. Попов ждет только этого, после чего его должны освободить из-под стражи. Информацию подтверждают и близкие генерала. Тем не менее суд над генералом продолжается.

Российское законодательство предусматривает приостановку уголовно-процессуального разбирательства в отношении лица, принимающего участие в военных действиях. Еще в начале июня адвокат генерала Сергей Буйновский ходатайствовал об его отправке в зону СВО. В конце августа Попов заявил, что готов отправиться в зону спецоперации, если на это даст разрешение командование ВС России.

Генерал-майора Попова арестовали 17 мая. Ему в вину вменяют хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката для строительства укреплений на запорожском участке фронта общей стоимостью 130 миллионов рублей. Позже следователи снизили сумму до 105 миллионов. На сегодняшний день основным доказательством якобы преступной деятельности генерала является перевод на его карту средств в сумме чуть более одного миллиона рублей с карты погибшего в зоне СВО Олега Цокова.

Сам Попов все обвинения отрицает, но комментариев не дает из-за подписки о неразглашении материалов следствия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять