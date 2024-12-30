Войти
Интерфакс-АВН

Алиев считает, что некоторые круги в России хотели "замять вопрос" о причинах крушения самолета AZAL

57
0
0
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау является получение повреждений извне на территории России, близ города Грозный.

"Разумеется, окончательная версия (крушения самолета AZAL - ИФ) станет известна после расшифровки "черных ящиков". Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Президент добавил, что тот факт, что фюзеляж самолета, потерпевшего крушение, весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии. "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал Алиев.

Алиев, выразил уверенность, что самолет AZAL был сбит не специально. Он сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил глава азербайджанского государства.

Ранее, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане", - сказано в сообщении.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - информирует пресс-служба президента РФ.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - подчеркивается в сообщении.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять