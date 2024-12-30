Алиев считает, что некоторые круги в России хотели "замять вопрос" о причинах крушения самолета AZAL

Баку. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау является получение повреждений извне на территории России, близ города Грозный.

"Разумеется, окончательная версия (крушения самолета AZAL - ИФ) станет известна после расшифровки "черных ящиков". Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Президент добавил, что тот факт, что фюзеляж самолета, потерпевшего крушение, весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Глава государства с сожалением отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии. "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал Алиев.

Алиев, выразил уверенность, что самолет AZAL был сбит не специально. Он сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил глава азербайджанского государства.

Ранее, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане", - сказано в сообщении.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - информирует пресс-служба президента РФ.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - подчеркивается в сообщении.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.