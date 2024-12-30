Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сказал министр иностранных дел (France24, Франция)

Лавров: Россия отказывается от одностороннего моратория на РСМД

Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает France24. В США высокомерно проигнорировали предостережения и размещают ракеты по всему миру, заявил Сергей Лавров. Ответ Москвы не заставил себя долго ждать.

Россия откажется от предложенного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, поскольку Соединенные Штаты начали размещать это вооружение, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "РИА Новости", опубликованном в воскресенье.

"Ситуацию оцениваем на основе анализа дестабилизирующих действий США и НАТО в стратегической сфере и, соответственно, эволюции тех угроз, которые от них проистекают", — сказал Лавров.

"На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться. США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира".

Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. После этого Россия заявила, что не станет размещать это вооружение при условии, что так не будут поступать США.