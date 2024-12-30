Центр подготовки космонавтов получил третий самолет Ту-204 - Роскосмос

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Авиаотряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) получил третий самолет Ту-204, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.
"Воздушное судно Ту-204-100В производства Объединенной авиастроительной корпорации обновит авиапарк Центра подготовки космонавтов и станет третьим самолётом типа Ту-204 в авиации Роскосмоса", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что самолет будет перевозить, в том числе, государственные комиссии.
2 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил дать новому самолету Ту-204-100 ЦПК имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.