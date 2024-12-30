Гендиректор "Космической связи": хотим внедрить Wi-Fi на самолетах до 2028 года - Интервью ТАСС

Российский государственный оператор спутниковой связи "Космическая связь" (ГП КС) управляет крупнейшей в стране геостационарной группировкой из 12 аппаратов, способных предоставлять услуги клиентам на всех континентах, кроме Антарктиды. О достижениях предприятия за уходящий год и планах на будущее в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

— Спасибо большое, что согласились пообщаться, Алексей Константинович. Расскажите, каким для ФГУП "Космическая связь" стал уходящий год.

— 2024 год стал для ГП КС крайне успешным. И это полностью совпало с теми прогнозами, которые мы делали ранее. Потому что, когда мы проводили конференцию операторов и пользователей спутниковой связи и вещания SATCOMRUS, мы говорили о том, что 2022 год был годом испытаний, 2023-й — годом возвращения к нормальности, а 2024-й должен стать годом развития. Так и произошло. Достаточно красноречивый факт: к 4 декабря предприятие выполнило годовой план по выручке 14 млрд рублей, а по состоянию на конец года выручка превысила 15 млрд.

В этом году мы вместе с АО "Решетнев" продолжили строительство нового отечественного космического аппарата "Экспресс-АМУ4". На сегодняшний день уже началась физическая сборка спутника, готовятся к монтажу отдельные приборы и узлы.

У нас большие планы по расширению центров космической связи (ЦКС), в том числе с учетом перспективных проектов "Гонец", "Экспресс-РВ", "Марафон", которые мы обсуждаем с коллегами из Роскосмоса. Им потребуется наземная инфраструктура, и ГП КС предоставляет свои возможности и мощности на земле для испытаний.

В этом году мы расширили число стран присутствия за рубежом. ФГУП "Космическая связь" никогда не закрывалось в границах Российской Федерации, и соотношение зарубежных и внутрироссийских контрактов у нас как было примерно 50 на 50, так и остается

Отдельно имеет смысл рассказать об успехах в устранении цифрового неравенства. На сегодняшний день по программе УЦН, куда мы входим в качестве партнера ПАО "Ростелеком" и его дочернего предприятия АО "РТКомм.РУ", более 100 населенных пунктов подключено к интернету при помощи спутника.

— Начиная отсчет с какого момента?

— Это второй год, как мы участвуем в УЦН. Соответственно, это 2023–2024 годы.

Мы продолжили работу в той нише, которую давно занимаем, — это интернет и связь на морских судах. 515 кораблей находятся внутри нашей сети морского VSAT. И еще более 500 судов являются клиентами других операторов, но используют аппараты ГП КС

Загрузка наших космических аппаратов (КА) остается на хорошем уровне — выше 82%, это очень хороший показатель для отрасли.

— В апреле вы давали интервью моей коллеге на полях выставки "Россия" и отметили тогда, что ресурс спутников был на пределе.

— 80 с лишним процентов — это и есть на пределе. Вы всегда должны иметь резерв. Это как ситуация с гостиничным фондом: отель не может быть заполнен на 100%. Так и у нас: 75–80% считается нормальной загруженностью для спутника, а у нас она даже выше.

Еще из достижений — у нас продолжает расти производительность труда. И в этом году, по нашим прогнозам, она по итогу 2024 года вырастет примерно на 5%.

ГП КС продолжает занимать 11-е место в мире среди операторов группировок на геостационарной орбите (ГСО) по выручке в долларовом эквиваленте. Если говорить про объем предоставляемых услуг, то мы входим в десятку.

— Позвольте по спутниковому ресурсу уточнить. Сейчас загрузка аппаратов находится на уровне чуть больше 80%. А на сколько она увеличилась за год?

— Если говорить о всей группировке, то она осталась примерно на том же уровне. Большие цифры сложно увеличить принципиально. Но у нас было два недозагруженных аппарата — "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-80". Использование их емкости выросло на 10%. Хотя сегодня и удержать имеющиеся показатели — тоже важная задача. Не забывайте, что в стране активно идет прокладка оптоволокна. Поэтому мы наблюдаем две тенденции: становится больше число людей, пользующихся интернетом через оптоволокно. Они перестают быть потребителями спутниковой связи. Но параллельно с этим у тех, кто остается подключенным к спутнику, объем потребления трафика растет.

— На конференции SATCOMRUS вы рассказали, что помимо "Экспресс-АМУ4" до 2030 года "Космической связи" нужно заменить еще семь аппаратов на ГСО. Они тоже будут с полностью отечественными комплектующими?

— Да, абсолютно.

— И когда планируется начать работу по ним?

— Могу сказать так: работа по ним уже началась. Потому что до того, как заказывать аппараты, проводить конкурс на производство и начинать физическое изготовление, их нужно сначала спроектировать.

Одним из результатов 2024 года, о котором стоит сказать, стало то, что именно в этом году мы сформировали общий облик группировки и определили технические требования к каждому из семи КА, которые должны быть произведены до 2030 года включительно

— Они сейчас на этапе технического проектирования или эскизного? Или это все один большой проект?

— На геостационарной орбите каждый спутник всегда индивидуален. Они сейчас на стадии технического задания для проектировщика, которое позволяет провести конкурс. Потому что финальный внешний вид до гайки определится уже в чертежах аппарата после того, как мы проведем конкурс. И соответственно, это будет задача производителя — сначала нарисовать подробную схему спутника, а потом его изготовить. Но эскизы КА, какими мы хотим их видеть, со всеми техническими требованиями, на сегодняшний день у нас готовы.

— По вашим оценкам, когда, например, могут стартовать работы над "железом" для спутника, следующего за "Экспресс-АМУ4"?

— Мы думаем, что они могут начаться в 2026 году. Данному этапу предшествует стадия проектирования, причем это сейчас происходит не на бумаге, как вы понимаете, а в "цифре", в виде 3D-модели. А затем, тоже до "железного" исполнения, формируется кооперация, в рамках которой будет реализовано производство и поставка комплектующих (второе мы пока еще не называем работами "в железе").

И только после этого собирается космический аппарат. Если мы говорим об "Экспресс-АМУ4", то в "железе" мы его увидели только в 2024 году. А работа над ним началась еще в 2022-м.

— Спасибо за пояснение. В апреле вы также рассказали, что на тот момент доля импортозамещенного софта на предприятии составляла 60%, а к концу года будет 90%…

— Уже составила.

— …а на объектах критической инфраструктуры — 100%.

— Тоже уже достигли этой отметки.

— Замечательно. Первый показатель до 100% в какие сроки планируете довести? В следующем году успеете?

— Я думаю, что в следующем году мы это сделаем. Но тут надо иметь в виду следующее: все старые элементы софта, которые не влияют непосредственно на управление спутниками и объектами критической инфраструктуры, а также продолжают функционировать на старом "железе", будут и дальше использоваться. Но все новое мы точно берем отечественного производства. Уже есть и автоматизированные рабочие места, и серверы, и программное обеспечение от российских разработчиков.

— Сейчас вы упомянули, что целевая цифра по импортозамещенному софту достигнута. Она составляет ровно 90% или у вас есть какие-то точные показатели?

— Думаю, я не ошибусь, если скажу, что к концу года она будет чуть больше 90%.

— В этом году вы отмечали, что сейчас идет апробация системы высокоточного позиционирования для сельхозтехники. Как она проходит? Когда состоится коммерческая имплементация? Или это вопрос к вашим коллегам из АО "ГЛОНАСС"?

— С коллегами из АО "ГЛОНАСС" мы очень хорошо эту систему реализовали. Более того, во время работы над ней мы поняли, что у нас с ГЛОНАСС в целом очень большое поле для дальнейшего сотрудничества и по другим проектам.

В 2024 году технология была протестирована в полевых условиях, на различных образцах сельскохозяйственной техники. Мы поняли, что ее можно внедрять как в европейской, так и в азиатской частях страны, потому что у нас и там и там есть ресурс, который можно задействовать. Мы также нашли несколько российских IT-компаний в области сельхозтехники, и они заинтересовались нашим проектом. Важно, что мы точно не собираемся выступать продавцами готовых продуктов. Наша задача — увидеть там спутниковую составляющую, провести испытания и предоставить свои мощности. Мы уже смогли найти решение, которое можно предлагать рынку, и я очень надеюсь, что со следующего года начнутся первые продажи, которые позволили бы говорить о сотнях, а может, даже и о тысячах единиц сельхозтехники, использующих этот отечественный сервис.

— Cо следующего года?

— С 2025 года. В условиях Российской Федерации декабрь — не самый востребованный месяц с точки зрения сельскохозяйственной техники, особенно комбайнов.

— И правда. Как вы раньше говорили, работа над системой получения высокоточных координат позволила вам и коллегам из АО "ГЛОНАСС" открыть для себя много новых совместных направлений, в том числе в области морской геологии.

— Да. Кроме этого, мы видим хорошие перспективы на речном транспорте и в лесном хозяйстве.

— Заинтересована ли "Космическая связь" в реверс-инжиниринге терминалов Starlink?

— Нет, мы предоставляем услуги с геостационарной орбиты, а спутники Starlink летают на своих орбитах. Это слишком низко для нас.

— Какие у предприятия цели на грядущий год?

— Я думаю, главный план касается обновления группировки и начала практического создания новых космических аппаратов. Второй большой блок — это дальнейшая модернизация имеющейся наземной инфраструктуры, а именно ЦКС.

Мы намерены продолжать активную деятельность на международном рынке и надеемся увеличить число государств, сотрудничающих с нами.

На сегодняшний день ГП КС оказывает услуги более чем в 60 странах. Не исключаю, что их будет больше. А даже если нет, то точно вырастут объемы предоставляемых услуг за рубежом

Мы надеемся в 2025 году вместе с нашими коллегами провести испытания отечественных решений в области абонентских терминалов. В этом году мы уже протестировали модемы. Вполне возможно, что в следующем году эти модемы пойдут в серию, потому что в этой части все уже доделано. Следующая вещь, которую нужно создать, — это хаб, с которого, соответственно, идет раздача. По хабам ставим срок на следующий год. Еще одно направление — это вышеупомянутое сотрудничество с АО "ГЛОНАСС".

Кроме этого, мы с коллегами из науки и индустрии думаем по поводу такой задачи, как отечественный терминал и устройства для интернета на борту создаваемых российских самолетов. Потому что на сегодняшний день, как вы знаете, авиалайнеры наших авиакомпаний, на которых стояли иностранные сервисы, от интернета отключены, так как были настроены на зарубежные космические аппараты. И сейчас мы видим большую потребность со стороны рынка в обеспечении пассажиров возможностью пользоваться интернетом на борту.

— В Минцифры, помнится, анонсировали внедрение Wi-Fi на самолетах в 2028 году с помощью низкоорбитальных спутниковых группировок.

— Это то, что делает "Бюро 1440". Но всегда лучше иметь несколько вариантов. И мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше, потому что привыкли быть в передовиках.

Илья Врубель