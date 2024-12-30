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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын выдвинул жесткую стратегию противодействия США для защиты коренных интересов КНДР - СМИ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын осуществляет вождение нового северокорейского танка, известного под западным обозначением М-2020, 13.03.2024
Лидер КНДР Ким Чен Ын осуществляет вождение нового северокорейского танка, известного под западным обозначением М-2020, 13.03.2024.
Источник изображения: ЦТАК

Новым премьер-минюстом Северной Кореи назначен Пак Тхэ Сон

Пекин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответ на ухудшение обстановки в области безопасности в регионе призвал сохранять готовность к принятию жестких контрмер путем всемерного укрепления обороноспособности государства, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Он выступил на прошедшем 23-27 декабря заседании пленума ЦК Трудовой партии Кореи и "осветил сверхжесткую ответную стратегию в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности", говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым реактивным государством, считающим антикоммунизм неизменной государственной политикой".

Северокорейский лидер отметил, что в настоящее время "альянс США, Японии и Южной Кореи расширился до состояния агрессивного ядерного военного блока, а Южная Корея превратилась в последовательный антикоммунистический аванпост США". Это "ясно указывает нам, в каком направлении надо идти, что и как надо делать", добавил он.

По словам Ким Чен Ына, в сложившихся условиях важно путем всемерного укрепления боеспособности показать, что мир и стабильность надежно защищены, продемонстрировать всему миру "наши реальные новые стратегические силы сдерживания" и "безграничный потенциал развития".

Руководитель Северной Кореи особо подчеркнул необходимость последовательной подготовки армии, изучения "методов ведения боя нашего образца", продолжение развития информатизации и модернизации руководства операциями.

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