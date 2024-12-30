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Военное обозрение

Лидер сирийских курдов: Мы попросим Россию выступить посредником в вопросе примирения с Турцией

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Источник изображения: topwar.ru

Лидер курдских формирований в составе Сирийских демократических сил (СДС) Ферхат Абди Шахин, известный еще под именем «Мазлум Абди», заявил, что они обратятся к Москве, чтобы она стала посредником между ними и Анкарой.

Мы попросим Россию выступить посредником в примирении с Турцией

- сказал Мазлум Абди.

Курдский лидер отметил, что если с этой идеей ничего не получится, они «готовы защищать себя и своих людей в каждом регионе после четырёх лет подготовки».

Напомним, что сирийские курдские формирования взяли под свой контроль районы проживания курдов на севере Сирии после начала гражданской войны в стране в 2011 году. Немалую помощь в этом им оказали Соединенные Штаты.

Всë это время эти районы существовали фактически независимо от Дамаска. Однако после свержения президента Башара Асада и захвата власти боевиками, связанными с Турцией, ситуация стала обостряться.

Теперь же Анкара, войска которой уже давно незаконно находятся на территории Сирии, совместно с новыми властями страны решила начать военную операцию против курдов. Предварительно им был предъявлен ультиматум - распустить все вооруженные формирования.

На территории Турции также живут миллионы курдов, и уже много лет идет борьба с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
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