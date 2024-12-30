Войти
Военное обозрение

«Обороноспособность страны не снизилась»: в Иране объявили о начале серии военных учений

52
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Иране объявили о начале серии военных учений. Она стартует уже сегодня.

Как сообщили в иранском информагентстве IRNA, об этом заявил министр обороны Исламской Республики бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Все увидят, что обороноспособность страны не снизилась, а возросла, вопреки тому, что утверждает противник

- сказал военачальник, отметив, что подобные утверждения являются частью психологической войны.

Он заявил, что на учениях иранские военные продемонстрируют оборонную мощь страны. По словам генерала, те, кто говорит, что антиизраильское Сопротивление в странах региона ослабло, ошибаются, так как не понимают его значения.

Мы не в Сирии

- отметил Насирзаде, имея в виду тот факт, что к власти в этой стране пришла оппозиция, которую Тегеран не поддерживает.

Генерал пояснил, что когда Иран имел влияние в Сирии, он старался стабилизировать там ситуацию. Теперь эта задача возложена на страны, которые способны повлиять на новое сирийское руководство.

Насирзаде напомнил, что Соединенные Штаты существуют примерно 250 лет. Они занимаются разграблением ресурсов Ближнего Востока, используя помощь Израиля, который генерал назвал «70-летней раковой опухолью».

По мнению генерала, Вашингтон постарается, чтобы Иран и Йемен в ближайшем будущем постигла та же судьба, которая постигла Сирию. Насирзаде отметил, что иранский народ сопротивляется этим планам и не позволит им осуществиться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Йемен
Сирия
США
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять