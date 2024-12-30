«Обороноспособность страны не снизилась»: в Иране объявили о начале серии военных учений

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В Иране объявили о начале серии военных учений. Она стартует уже сегодня.

Как сообщили в иранском информагентстве IRNA, об этом заявил министр обороны Исламской Республики бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Все увидят, что обороноспособность страны не снизилась, а возросла, вопреки тому, что утверждает противник

- сказал военачальник, отметив, что подобные утверждения являются частью психологической войны.

Он заявил, что на учениях иранские военные продемонстрируют оборонную мощь страны. По словам генерала, те, кто говорит, что антиизраильское Сопротивление в странах региона ослабло, ошибаются, так как не понимают его значения.

Мы не в Сирии

- отметил Насирзаде, имея в виду тот факт, что к власти в этой стране пришла оппозиция, которую Тегеран не поддерживает.

Генерал пояснил, что когда Иран имел влияние в Сирии, он старался стабилизировать там ситуацию. Теперь эта задача возложена на страны, которые способны повлиять на новое сирийское руководство.

Насирзаде напомнил, что Соединенные Штаты существуют примерно 250 лет. Они занимаются разграблением ресурсов Ближнего Востока, используя помощь Израиля, который генерал назвал «70-летней раковой опухолью».

По мнению генерала, Вашингтон постарается, чтобы Иран и Йемен в ближайшем будущем постигла та же судьба, которая постигла Сирию. Насирзаде отметил, что иранский народ сопротивляется этим планам и не позволит им осуществиться.