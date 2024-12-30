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Надежда на смену власти. Мельник требует 20 миллиардов евро в год для Украины (N-TV, Германия)

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Украинский дипломат Андрей Мельник
Украинский дипломат Андрей Мельник.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Андрей Мельник: Берлин должен выделять Киеву по 20 миллиардов евро в год

Бывший посол Киева в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы Берлин выделил на поддержку Украины не менее 20 миллиардов евро в год, сообщает N-TV. Эти средства должны закладываться в бюджет страны на протяжении ближайших четырех лет, настаивает украинец.

Бывший посол Киева отказывается принимать самовосхваление канцлера Шольца по поводу немецкой помощи оружием для Украины. Начиная с 2025 года бюджет будет постоянно сокращаться. Поэтому Мельник рассчитывает на то, что следующее правительство Германии изменит курс.

Назначенный посол Украины в ООН Андрей Мельник призывает Германию значительно увеличить поставки оружия на Украину. "Я ожидаю, что новое правительство Германии поставит военную помощь Украине на стабильную основу в коалиционном соглашении. Будущая коалиция должна заложить в бюджет на ближайшие четыре года не менее 80 миллиардов евро, то есть по 20 миллиардов евро в год, — сказал Мельник в интервью медиагруппе Funke. — Это было бы выгодным вложением в безопасность Германии. Это также стало бы сигналом силы для Трампа, европейцев и, прежде всего, для Путина".

Германия совершила "огромный скачок" по сравнению с началом конфликта. "Общий объем помощи составляет значительную сумму в миллиардах. За это немцы заслужили вечную благодарность украинцев, — пояснил Мельник, который с лета 2023 года является послом Украины в Бразилии. — Несмотря на все похвалы в адрес немецкого правительства, главный вопрос: достаточно ли этой помощи, чтобы остановить российское вторжение и вытеснить их? К сожалению, ответ отрицательный".

Более высокие взносы в НАТО

Мельник подверг критике тот факт, что в 2025 году немецкая помощь вооружениями из бюджетных средств сократится вдвое — с восьми до четырех миллиардов евро. Даже после этого военная поддержка Берлина продолжит падать. На 2028 год в бюджетном плане предусмотрено всего 500 миллионов евро. "Это вопиющее противоречие самовосхвалению" федерального канцлера Олафа Шольца. "Поэтому это решение должно быть отменено", — сказал Мельник, который был послом Украины в Германии почти восемь лет до 2022 года.

Перед европейцами стоит особая задача в связи с возможной отменой американской военной помощи при президенте Дональде Трампе. Мельник призвал страны ЕС запустить "крупный совместный проект перевооружения" на общую сумму 680 миллиардов евро в год. "Трамп прав, когда требует, чтобы страны НАТО тратили на свою оборону до пяти процентов от своего экономического производства. Поэтому четыре процента — это уже огромный шаг вперед по сравнению с сегодняшним днем", — подчеркнул Мельник.

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