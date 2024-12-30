Путин подписал закон о денонсации соглашения с западными странами о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ (МНЭПР), сообщает портал официальной информации.

В сопроводительных документах к закону указывается, что соглашением определяются рамки содействия сотрудничеству в сфере безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в РФ.

Соглашение создает "организационно-правовые рамки для сотрудничества со странами Запада в решении вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах России, включая освобождение от налогообложения, гражданской ответственности и доступ на стратегические объекты", говорится в пояснительной записке к документу.

Сфера оказания содействия: утилизация списанных атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания, создание инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, реабилитация бывших береговых технических баз ВМФ России в губе Андреева и пункте Гремиха, замена радиоизотопных термоэлектрических генераторов, в особенности установленных на береговых маяках в Мурманской и Архангельской областях, аккумуляторными батареями.

Согласно сопроводительным документам, проекты в рамках соглашения МНЭПР осуществлялись на средства, аккумулируемые в "ядерном окне" фонда "Северное измерение", распорядителем которого является Европейский банк реконструкции и развития; в целом сотрудничество в рамках Соглашения МНЭПР фактически было приостановлено еще в 2015-2017 годах.