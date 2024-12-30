Три полета перспективного транспортного корабля "Орел" планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний - "Роскосмос"

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Один беспилотный и два пилотируемых полета перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний, сообщили в "Роскомосе" в субботу.

"В 2028 году планируются лётные испытания ПТК, состоящие из трёх полётов - одного беспилотного и двух пилотируемых", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2024 году.

Также, по данным "Роскосмоса", до 2027 года планируется провести вертолётные испытания ПТК, в рамках которых планируется провести четыре сброса макетов корабля.

В 2026 году пройдут испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе, в 2027 году - в зоне максимальных скоростных напоров, отметили в госкорпорации.

3 июля 2023 года в "Роскосмосе" сообщили, что испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК "Орел" планируется провести в 2024-2025 годах на космодроме Восточный.

15 августа 2023 года главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил "Интерфаксу, что первый запуск ПТК НП к станции состоится в 2028 году с космодрома Восточный. "Первый полет ПТК сразу со стыковкой к станции, то есть беспилотный, тестовый. Станция начинает развертываться с 2028 года и ПТК летит к ней", - сказал Кожевников в кулуарах форума "Армия-2023".

7 ноября 2023 года генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.