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ЦАМТО

Оборонный бюджет Финляндии на 2025 ф.г. запланирован в объеме 6,5 млрд. евро

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Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 28 декабря. Минобороны Финляндии объявило о запланированных расходах на оборону в 2025 ф.г. в размере 6,5 млрд. евро (или примерно 2,5% ВВП), что на 536 млн. евро больше, чем в 2024 ф.г.

Как сообщает Defence Industry Europe, в 2025 ф.г. операционные расходы составят примерно 2,5 млрд. евро. В эту сумму войдут денежное довольствие (869 млн. евро), обучение и содержание призывников (218 млн. евро), расходы на инфраструктуру (348 млн. евро), расходы на материалы и оборудование (447 млн. евро) и другие расходы.

Около 1,5 млрд. евро будет выделено на разработку систем разведки и связи, а также поэтапное расширение возможностей Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил, рассчитанное на период с 2025 по 2029 ф.г.

В 2025 ф.г. Хельсинки планирует потратить 1,9 млрд. евро на финансирование закупки многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". Первые машины должны быть получены в конце 2025 года.

Еще 156 млн. евро выделены на расходы, связанные с членством Финляндии в НАТО. Большая часть этих средств будет потрачена на улучшение совместимости и обеспечение возможности принимать военные контингенты стран Альянса. Из этой суммы 26 млн. евро поступят из бюджета НАТО (Финляндия в НАТО с 4 апреля 2023 года).

Отмечается, что в связи с ростом цен и затрат, административные расходы составят 286 млн. евро. К ним добавятся 10,7 млн. евро, предназначенные для поддержки военных организаций и ветеранов.

По информации Defense News, Финляндия планирует в перспективе увеличить расходы на оборону намного выше уровня, рекомендованного для стран, входящих в НАТО. В частности, консервативное правительство Финляндии представило детальный план по увеличению расходов на оборону с 6,8 млрд. долл. в 2025 ф.г. до 11,5 млрд. долл. в 2032 ф.г.

Предложение правительства, получившее поддержку большинства основных оппозиционных партий в парламенте, приблизит годовые расходы Финляндии на оборону к 3,3% ВВП, что значительно превышает текущий ориентир НАТО в 2% ВВП.

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Страны
Финляндия
Продукция
F-35A
Проекты
NATO
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