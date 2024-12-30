"Роскосмос" в 2025 году будет развивать проекты по разработке новых ракет-носителей и созданию Российской орбитальной станции - Борисов

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Разработка новых ракет-носителей, развитие многоспутниковых группировок и работы над созданием Российской орбитальной станции станут основными проектами "Роскосмоса" в новом году, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы продолжим работу по созданию многоспутниковых группировок и новых носителей. Дальнейшее развитие ждет и наш современный космодром Восточный", - сказал Борисов в видео с новогодним обращением, которое опубликовал "Роскосмос".

Борисов отметил, что в 2025 году будет продолжена работа по созданию Российской орбитальной станции, график которой утвердили в этом году.

"Весь следующий год мы будем работать в развитии этих проектов. Напомню, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции должен состояться уже в 2027 году", - сообщил он.

Глава госкорпорации напомнил, что в 2024 году был осуществлен первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Также он отметил достижение космонавта Олега Кононенко, который установил мировой рекорд, набрав 1110 суток по суммарной длительности космических полетов.