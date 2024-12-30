Армию Чада, власти которого разорвали сотрудничество с Францией, обучат турецкие военнослужащие

«Колёсные танки» WMA301 армии Чада во время боевых действий против исламистов.

ЦАМТО, 28 декабря. Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, намерены расширить взаимодействие с Турцией, оборонное соглашение с Анкарой подразумевает обучение чадской армии турецкими военнослужащими.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет проправительственная газета Turkiye.

"Африка объявила войну колониальному менталитету. Администрация Чада расширит свое сотрудничество с Турцией. В дополнение к оборонным соглашениям турецкие вооруженные силы будут обучать чадскую армию", – пишет издание.

"В последние годы две страны подписали соглашения о сотрудничестве в области военной и оборонной промышленности. Чад закупил у Турции легкие штурмовики "Хуркус-С", БЛА "Аксунгур" и "Анка", боеприпасы MAM-L и ракеты с лазерным наведением "Сирит". С 2003 года Турция, открывшая множество посольств на африканском континенте и заключившая различные соглашения, придает большое значение своим отношениям с Африкой. Турция, которая в настоящее время имеет посольства в 44 странах континента, укрепляет свое присутствие на континенте посредством дипломатии и сотрудничества", – отмечает газета.

Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января, информирует радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене. Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком, первоначальный график вывода войск, рассчитанный до марта, был отклонен как слишком затяжной.