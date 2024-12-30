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Военное обозрение

«Позволило танкеру стать кораблем-шпионом»: британская пресса удивлена наличием средств связи на борту захваченного финнами российского танкера

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Источник изображения: topwar.ru

На российском нефтяном танкере Eagle S, который был взят на абордаж пограничной охраной Финляндии, было установлено "шпионское оборудование" для наблюдения за военно-морскими и воздушными операциями НАТО. Об этом пишет британское издание Lloyd’s List. В публикации отмечается, что на борту судна находились передающие и приёмные устройства.

Напомним, финская пограничная служба заподозрила российский танкер в намеренном повреждении подводного кабеля. На этом основании судно было задержано и сопровождено в один из финских портов. Реальных доказательств причастности экипажа судна к инциденту с обрывом кабеля не представлено. Однако британской прессе они и не нужны.

Источник изображения: topwar.ru

В материале Lloyd’s List подчеркивается, что во время досмотра на судне были обнаружены передающие и приемные устройства, с помощью которых экипаж якобы наблюдал за военно-морскими и воздушными силами Североатлантического альянса в регионе.

Наличие высокотехнологичного оборудования позволило танкеру стать кораблем-шпионом

– пишет издание.

Нагоняя жути на свою аудиторию, Lloyd’s List утверждает, что задержанный танкер является частью так называемого теневого флота РФ, который, несмотря на тот факт, что на него наложены британские санкции, продолжает успешно выполнять свою миссию.

По информации, которую «слил» изданию некий анонимный источник, передающие и приёмные устройства использовались для записи радиочастот, а по прибытии в Россию были разгружены с судна для последующего анализа. Как указывает издание, при помощи данного оборудования якобы велось наблюдение за всеми кораблями и самолётами ВМС НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Заявления о том, что торговые суда, связанные с Россией, используются для шпионажа и диверсий в Балтийском море, где Россия окружена союзниками по НАТО, подчёркивают растущую геополитическую напряжённость в регионе на фоне призывов европейских политических лидеров усилить защиту морской инфраструктуры

– как бы невзначай напоминает автор публикации.

Стоит отметить, что Lloyd's List является одним из старейших специализированных изданий Британии о судоходстве. При этом автор материала не ответил на простой вопрос, что странного в том, что на судне есть современные передающие и приемные устройства? Или капитан танкера должен поддерживать связь с внешним миром с помощью посланий в бутылках?

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
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