Украина рискует потерять все территории, которые она захватила в течение нескольких месяцев, заявляют правительственные источники США (Bloomberg, США)

Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории в Курской области максимум до весны

ВСУ утратят контроль над захваченными позициями в Курской области в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg. По оценкам американских чиновников, украинские силы уже потеряли около половины оккупированных территорий, а наступление российских войск вынудит их к весне отступить.

Наталья Дроздяк

Правительственные источники США заявляют, что Украина может утратить контроль над занятыми позициями в Курской области к весне

Прекращение огня в конфликте также может занять месяцы

После неожиданного наступления в этому году украинские войска лишились около половины территорий, захваченных в Курской области, и, по словам правительственных источников США, могут потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что лишает Киев важных рычагов воздействия на переговоры о прекращении огня с Россией.

Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой солдат и неопределенностью в отношении будущих поставок от США и других союзников, несмотря на то что они изо всех сил пытаются отразить наступление России на востоке страны.

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"При скоординированных усилиях Москвы по вытеснению украинских войск из Курской области, возможно, уже в следующем месяце, силы Киева смогут удерживать эти земли только до весны, прежде чем будут вынуждены отступить или рискуют оказаться в окружении", — заявили американские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными.

Выбор времени важен, поскольку украинские официальные лица заявили, что надеются использовать территории, захваченные в Курской области, в качестве разменной монеты в любых переговорах. Хотя избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что хочет как можно скорее положить конец конфликту, обеим сторонам могут потребоваться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня, учитывая сложность требований как Украины, так и России.

Администрация Зеленского не ответила на запрос о комментариях.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что он не знаком с предложением новой администрации Трампа приостановить конфликт, в случае если России будут предоставлены гарантии того, что Украина не вступит в военный альянс НАТО в ближайшие одно-два десятилетия. По словам Путина, такая сделка определенно не сработала бы для России.

Учитывая, что Россия в настоящее время одерживает верх на поле боя, у нее может появиться стимул затягивать переговоры. Она стремится освободить как можно больше территорий, прежде чем переговоры и возможное перемирие приведут к замораживанию линии фронта.

В то же время украинским войскам уже удалось удержать позиции в Курской области дольше, чем свидетельствовали некоторые первоначальные прогнозы, чему отчасти способствовало решение США разрешить Киеву запускать ракеты дальнего радиуса действия по территории России, сказал один из чиновников.

Другой чиновник предупредил, что целью Украины в ходе операции в Курской области никогда не было ее удержание, а скорее попытка впечатлить мощью контрнаступления и сокращение российских сил. Таким образом, отступление все еще можно было представить как тактический успех. Двое официальных лиц выразили надежду, что Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

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