Войти
ИноСМИ

Украина рискует потерять все территории, которые она захватила в течение нескольких месяцев, заявляют правительственные источники США (Bloomberg, США)

60
0
0
Артиллеристы разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне проведения СВО на Волчанском направлении
Артиллеристы разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне проведения СВО на Волчанском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории в Курской области максимум до весны

ВСУ утратят контроль над захваченными позициями в Курской области в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg. По оценкам американских чиновников, украинские силы уже потеряли около половины оккупированных территорий, а наступление российских войск вынудит их к весне отступить.

Наталья Дроздяк

  • Правительственные источники США заявляют, что Украина может утратить контроль над занятыми позициями в Курской области к весне
  • Прекращение огня в конфликте также может занять месяцы

После неожиданного наступления в этому году украинские войска лишились около половины территорий, захваченных в Курской области, и, по словам правительственных источников США, могут потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что лишает Киев важных рычагов воздействия на переговоры о прекращении огня с Россией.

Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой солдат и неопределенностью в отношении будущих поставок от США и других союзников, несмотря на то что они изо всех сил пытаются отразить наступление России на востоке страны.

<...>

"При скоординированных усилиях Москвы по вытеснению украинских войск из Курской области, возможно, уже в следующем месяце, силы Киева смогут удерживать эти земли только до весны, прежде чем будут вынуждены отступить или рискуют оказаться в окружении", — заявили американские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными.

Выбор времени важен, поскольку украинские официальные лица заявили, что надеются использовать территории, захваченные в Курской области, в качестве разменной монеты в любых переговорах. Хотя избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что хочет как можно скорее положить конец конфликту, обеим сторонам могут потребоваться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня, учитывая сложность требований как Украины, так и России.

Администрация Зеленского не ответила на запрос о комментариях.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что он не знаком с предложением новой администрации Трампа приостановить конфликт, в случае если России будут предоставлены гарантии того, что Украина не вступит в военный альянс НАТО в ближайшие одно-два десятилетия. По словам Путина, такая сделка определенно не сработала бы для России.

Учитывая, что Россия в настоящее время одерживает верх на поле боя, у нее может появиться стимул затягивать переговоры. Она стремится освободить как можно больше территорий, прежде чем переговоры и возможное перемирие приведут к замораживанию линии фронта.

В то же время украинским войскам уже удалось удержать позиции в Курской области дольше, чем свидетельствовали некоторые первоначальные прогнозы, чему отчасти способствовало решение США разрешить Киеву запускать ракеты дальнего радиуса действия по территории России, сказал один из чиновников.

Другой чиновник предупредил, что целью Украины в ходе операции в Курской области никогда не было ее удержание, а скорее попытка впечатлить мощью контрнаступления и сокращение российских сил. Таким образом, отступление все еще можно было представить как тактический успех. Двое официальных лиц выразили надежду, что Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курской области достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

<...>

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 22:47
  • 21
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 29.12 22:24
  • 6779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.12 17:28
  • 1398
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 15:59
  • 3
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.12 05:33
  • 1
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году - СМИ
  • 29.12 02:57
  • 1
Ответ на "Сравниваем российский арсенал тактического ядерного оружия с американским (Newsweek, США)"
  • 28.12 11:38
  • 2
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 28.12 00:07
  • 0
О "корабельном наследстве" ВМФ СССР (только надводные корабли)
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять