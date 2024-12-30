infoBRICS: СМИ все сложнее создавать фейки о "поражении России" на Украине

Пока пропагандисты распространяют нелепый нарратив о "поражении Москвы", Россия продолжает продвигаться вглубь Украины, пишет infoBRICS. Факты говорят сами за себя: создание тысяч новых единиц вооружения и наступление по всей линии фронта подтверждают успехи российских военных.

Драголюб Боснич

В то время как основная пропагандистская машина продолжает распространять нелепый нарратив о том, что "Москва проигрывает", российские военные продолжают уверенно продвигаться вглубь Украины и осуществлять масштабную программу перевооружения. Только за предыдущие два дня они взяли под контроль сто квадратных километров украинской территории. "Южный фронт" сообщает, что подразделение группировки войск "Центр" продолжает масштабное наступление по всей линии фронта, в результате чего киевский режим потерял около 1 600 человек и 50 единиц различной военной техники. Штурмовым подразделениям группировки войск "Центр" удалось не только пробиться через прочную оборону неонацистской хунты, но и разгромить четыре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаду морской пехоты и бригаду нацгвардии.

Тем временем основная пропагандистская машина продолжает клепать фейки о погибших российских военнослужащих. Согласно их последним заявлениям, ВСУ якобы "уничтожили 780 860 солдат, 24 672 ракеты, 10 000 танков, 20 000 единиц бронетехники, более 20 000 артиллерийских систем, более 2 000 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника".

Однако, похоже, российские военные не слышали о том, что их уже давно "разгромили", и продолжают наступать, упорно отказываясь принимать эти выдуманные цифры за достоверные "факты". И они справляются со своей задачей довольно хорошо.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают оставаться приоритетным сегментом Вооруженных сил России. Они только что завершили перевооружение дивизии межконтинентальных баллистических ракет (МБР) гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард". Боевой блок разгоняется до скорости в 28 Махов (почти 10 км/с или более 33 000 км/ч), что делает его единственным в мире ракетным комплексом стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Неназванная дивизия развернута в Оренбургской области, что подразумевает, что она является частью 31-й ракетной армии, в состав которой входят три дивизии: 8-я, 13-я и 42-я. Развертывание было подтверждено 18 декабря. Впервые боевые блоки "Авангард" поступили на вооружение в декабре 2019 года в 13-ю Краснознаменную ракетную дивизию.

Разработка "Авангарда" велась с 1980-х годов, но после окончания холодной войны была приостановлена. Однако после того, как в 2002 году США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне, президент России Владимир Путин приказал немедленно возобновить программу, а первое публичное заявление об этом было сделано в 2004 году. В то время это было встречено насмешками со стороны политического Запада, но сейчас ему уже не до смеха, поскольку "Авангард" состоит на вооружении как минимум трех дивизии РВСН, а ни один член НАТО (включая США) не может сравниться с Москвой в области гиперзвукового оружия (даже тактического или оперативного, не говоря уже о стратегическом оружии такого типа). Чтобы оценить мощь "Авангарда", можно сравнить его с недавно анонсированным "Орешником", который, несмотря на свой впечатляющий потенциал, выглядит довольно "посредственно".

И пока политическому Западу остается только мечтать о таком оружии, Кремль уже создал эффективные средства противодействия [западному оружию], включая ставшую легендарной ЗРС С-500. 18 декабря российские военные объявили о завершении формирования первого полка с новой системой С-500. "Прометей" — это многоцелевая система, способная перехватывать цели, летящие со скоростью около 7 км/с, что делает ее единственной подобной ЗРС в мире. С-500 также оснащен противоспутниковой системой. "Прометей" способен свести на нет усилия ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка) НАТО, что делает его особенно опасным для политического Запада и его способности безнаказанно проводить агрессию против всего мира.

С другой стороны, российские Воздушно-космические силы (ВКС), безусловно, не обделены вниманием. Они получили новые партии ударных истребителей Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57, что пополнило и без того впечатляющий арсенал российских ВКС. Поставка Су-57 (анонсированная 23 декабря) стала третьей с середины сентября (предыдущая была в середине ноября), в то время как Су-34 были получены в апреле, июне, сентябре, октябре и ноябре. Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве, чем другие истребители. Точные цифры являются государственной тайной, но смею предположить, что на данный момент число серийных Су-57, находящихся на вооружении ВС РФ, скорее всего, превышает 30 единиц (если не приближается к 40). Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей.

Это также касается и двигателей нового поколения, которые, вероятно, будут установлены на "Изделие 41" (более известном как МиГ-41). Различные военные источники сообщают, что Су-57С регулярно используется для нанесения ударов по территории Украины, вплоть до Львова (недалеко от польской границы). Это частично подтверждается недавним инцидентом с беспилотником С-70 "Охотник", который Су-57 был вынужден сбить над районом с высокой концентрацией украинского ПВО.

Помимо реактивных самолетов, российские военные получают тысячи новых современных танков, включая сотни Т-90М. Однако, помимо регулярных поставок отечественного вооружения, внимание многих аналитиков привлекло увеличение поставок северокорейских артиллерийских орудий.

Северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан" были засняты на армейском поезде. Видеоматериалы подтверждают поставку в Россию новой партии этих 170-мм артиллерийских орудий. Ходят слухи, что Северная Корея могла передать России пусковые установки баллистических ракет средней дальности "Пуккуксон-2". Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали подобную информацию. Тем не менее были опубликованы снимки, на которых видны российские железнодорожные вагоны, якобы перевозящие контейнеры с северокорейским оружием. Достоверной информации о "Пуккуксон-2" крайне мало, но, по разным оценкам, максимальная дальность его полета составляет 2 500 километров. Если эти сообщения соответствуют действительности, такое оружие может дать России значительное преимущество в Европе, что делает его эффективным временным решением до тех пор, пока "Орешник" не будет поставлен на вооружение в большем количестве.