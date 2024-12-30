Украина притормозила с ракетными ударами про России в ожидании инаугурации Трампа (The New York Times, США)

NYT: Киев сбавил темпы ракетных ударов по России перед инаугурацией Трампа

ВСУ быстро снизили число ударов по России предоставленными США и Британией ракетами большой дальности, пишет NYT. Их запасы у Киева заканчиваются. С момента получения разрешения от Запада Украина израсходовала по меньшей мере 31 ATACMS и 14 Storm Shadow.

Эрик Шмитт

Джулиан Барнс

Ким Баркер (Kim Barker), Лара Джейкс (Lara Jakes), Хелен Купер (Helene Cooper)

Более месяца назад западные партнеры с большой помпой выдали Украине разрешение на запуск западных ракет большой дальности по военным целям в российском тылу. Но после первой серии залпов Украина притормозила их запуск.

У Киева заканчиваются ракеты. Кроме того, истекает и время: избранный президент Дональд Трамп во всеуслышание назвал разрешение на удары американскими ракетами большой дальности по территории России большой ошибкой.

Пока что ракетные удары принесли лишь скромные успехи и не изменили траекторию конфликта, признали высокопоставленные чиновники НАТО.

С другой стороны, не произошло и эскалации боевых действий, как опасались некоторые. Единожды запустив мощную новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по украинскому военному заводу, Россия с тех пор парирует украинские удары привычным сочетанием беспилотников, ракет и словесных угроз.

Двое чиновников США считают, что Россия пытается избежать эскалации военных действий на Украине с избранием Трампа, давнего критика опосредованной войны, а также с учетом своих недавних успехов на поле боя. Оба говорили на условиях анонимности из-за политической чувствительности вопроса.

Высший военный офицер НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) недавно заявил, что удары баллистическими армейскими тактическими ракетными системами большой дальности ATACMS (произносится как attack ‘ems или “Бей их”) нанесли “серьезный ущерб” ряду российских военных заводов и складов боеприпасов. Он сказал, что Россия вынужденно переместила ряд логистических объектов подальше от фронта.

“Им не нравится, когда в их страну прилетают ATACMS — не нравится, потому что они эффективны”, — заявил адмирал Бауэр в интервью в начале декабря.

“Это мешает им эффективно сражаться на фронте, а это именно то, чего мы добиваемся, — добавил он. — Тогда вопрос в том, достаточно ли этого для победы?”

В каком-то смысле история с ATACMS повторяет произошедшее с другим западным оружием в этом конфликте. Украина месяцами и даже годами выпрашивала западное оружие — ракетные установки HIMARS, танки Abrams и истребители F-16.

Но к тому моменту, когда Запад предоставлял столь желанный доступ к этому оружию, Украина всякий раз неуклонно сдавала позиции. И ни одна из этих систем не стала панацеей. Западные чиновники утверждают, что Украина слишком опиралась на помощь Запада и пренебрегла собственными обязанностями — особенно по части мобилизации.

США долго отказывались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 305 километров, опасаясь, что их удары в тыл ядерной России приведут к эскалации.

Однако весной президент Байден смягчился. Администрация отправила на Украину порядка 500 ракет из арсеналов Пентагона, заявили американские чиновники. Хотя Украине не было позволено бить ими по России, ВСУ поражали с их помощью цели на подконтрольной Москве территории восточной Украины, а также в Крыму, присоединенному еще в 2014 году. Под удар также попали командные и оперативные пункты, склады оружия и другие укрепленные точки.

Представители США и НАТО назвали удары эффективными, но при этом добавили, что, по их мнению, Украина могла бы рассудительнее тратить ракеты и строже выбирать цели.

Представители США заявили, что Байден оправдал выданное 17 ноября разрешение на удары по территории России тем, что Москва “втянула в конфликт” северокорейских солдат (Официальной информации об участии северокорейских военных в боях в Курской области от Минобороны России не поступало. – Прим. ИноСМИ).

Однако разрешение было не безоговорочным. Представители США заявили, что ракеты изначально будут использоваться преимущественно против российских и северокорейских солдат в Курской области, где Украина пытается удержать территорию после неожиданного рывка ВСУ в августе.

На тот момент у Украины оставалось лишь “несколько десятков ракет” — быть может, около 50, заявили два представителя США. По их словам, шансов получить больше у нее не было. Арсеналы США и так ограничены и отправляются в другие горячие точки на Ближнем Востоке и в Азии. Официальные лица Великобритании, которая после решения Байдена также разрешила ВСУ бить по России ракетами большой дальности Storm Shadow, недавно заявили, что возможностей для новых поставок у Лондона тоже немного.

Рассчитывать, что Трамп вмешается и заполнит этот пробел, опрометчиво. Недавно он сообщил журналу Time, что “категорически” против украинских ударов ATACMS по российской территории, и назвал выданное Байденом разрешение “глупостью”. На следующий день Кремль заявил, что позиция Трампа “полностью совпадает” с позицией Москвы.

По данным Министерства обороны России и российских военных блогеров, с тех пор как США и Великобритания дали разрешение, Украина нанесла минимум полдюжины ракетных ударов, израсходовав по меньшей мере 31 ATACMS и 14 Storm Shadow. Украинские военные не комментируют применение ракет, но ни США, ни ВСУ эти сообщения не опровергли.

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21 ноября Россия запустила новую гиперзвуковую баллистическую ракету “Орешник” по военному объекту в Днепре (Днепропетровск). Это было воспринято как предостережение, что Россия сможет поразить новой ракетой любую часть Европы, и прозрачный намек Европе и Америке на грядущие последствия.

Шесть дней спустя российский генерал и один из архитекторов российской спецоперации на Украине позвонил главному военному советнику Байдена, чтобы обсудить опасения насчет эскалации. В ходе разговора он заявил, что ракетные испытания были запланированы заранее.

После звонка 27 ноября Украина не запускала ни ATACMS, ни Storm Shadow в течение двух недель. Россия также провела ряд ракетных ударов или налетов беспилотников, а президент России Владимир Путин пригрозил ударом “Орешника” по центру Киева, если Украина не прекратит бить ATACMS по России.

Несмотря на громкие угрозы, Путин пытается сдержанно реагировать на украинские операции, заявили официальные лица США. Они полагают, что Москва попытается избежать резких ответов на удары ATACMS, чтобы не втянуть Вашингтон еще глубже в борьбу и не поставить новую администрацию в неловкое положение, когда та вступит в игру.

Москва может активизировать кибератаки или диверсионные операции в Европе, но вряд ли напрямую нацелится на интересы США, заявили чиновники.

Некоторые аналитики считают, что Украина притормозила ракетные удары, потому что целилась в первую очередь по тем российским объектам, которые давно хотела поразить. Теперь, когда ракет осталось немного, ВСУ действуют более осмотрительно.

“Мы решили выждать и найти цели особой важности, и это естественно”, — объяснил Николай Белесков, военный аналитик Национального института стратегических исследований под эгидой правительства Украины. — Так что не ждите быстрой отдачи, потому что мы ведь должны сохранить эти возможности и расходовать их рассудительно и очень мудро”.

11 декабря Министерство обороны России объявило, что Украина атаковала военный аэродром в южном городе Таганроге и порту на Азовском море шестью ракетами ATACMS, и пригрозило ответным ударом.

После этого США выступили с редким предупреждением: Россия может готовиться к запуску “Орешника”. Но вместо этого Москва ответила масштабной воздушной атакой, выпустив 93 ракеты и почти 200 беспилотников по энергетическому сектору Украины.

18 декабря Украина выпустила шесть ATACMS и четыре Storm Shadow по одному из крупнейших предприятий химической промышленности в Ростовской области, по данным данным Министерства обороны России.

Два дня спустя Россия дала залп ракет по Киеву. Российские чиновники подчеркнули, что это возмездие за ракетные удары Запада.

Статья написана при участии Антона Трояновского