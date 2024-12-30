«Нанесём глубокие удары по России»: французский адмирал назвал планируемый Европой ответ на ракету «Орешник»

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Одной из главных тем для западных военных аналитиков является оценка боевого потенциала новейшей российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» и мер противодействия ей.

В издании Defense News (США) попросили высказать свои соображения на счёт этой угрозы, «способной достичь любой цели в Европе», адмирала Пьера Вандье, который с сентября 2024 года возглавляет командование НАТО по трансформации, а ранее руководил штабом ВМС Франции.

По его словам, за последние 4-5 лет большинство инструментов стабилизации, которые были созданы после Холодной войны, перестали работать. Одним из самых значимых был договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышли США и Россия. В итоге в лице «Орешника» появилось дальнобойное баллистическое оружие, способное угрожать всей Европе.

Как считает адмирал, против таких средств поражения мог бы быть эффективен израильский «Железный купол», однако, учитывая размеры Европы, прикрыть Старый свет аналогичной системой ПРО представляется невыполнимой задачей.

Запланированной к реализации альтернативой является программа ELSA («европейский подход к дальнему удару»), запущенная в 2024 году Францией, Германией, Италией и Польшей для создания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта 1000–2000 км.

Нашим ответом станет нанесение глубоких ударов [разрабатываемой ракетой]. Нам нужно отвечать взаимностью, чтобы достичь стабилизации. Если у России есть средства для удара по Европе на глубине 2000 км, нам нужно быть в состоянии ответить. Сдерживание – это способ оказать давление на врага до того, как он доберётся до вас

- отметил адмирал.

По его словам, сейчас из-за появления «Орешника» Европа находится в невыгодной позиции, так как ей нечем ответить и поэтому это новое средство поражения выступает в роли сдерживающего фактора.

Мы знаем, что можем пострадать сильнее, несоразмерно незначительным победам. Мы получим несколько квадратных километров территории, но спровоцируем что-то действительно плохое для себя

- заявил французский военный.