Вучич: РФ не будет колебаться с ответом на удары ракетами по своей территории

Президент Сербии обеспокоен тем, что "может случиться что-то плохое до прекращения огня"

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Россия не будет колебаться с ответом на удары по своей территории с применением западных дальнобойных ракет. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в интервью германскому изданию Handelsblatt.

"Я просто беспокоюсь, что может случиться что-то плохое до прекращения огня. Я имею в виду дальнейшую эскалацию, когда Россия ответит на обстрелы западными ракетными системами. Тот, кто считает, что [президент РФ Владимир] Путин не применит это мощное оружие, ошибается", - заявил сербский лидер.

21 ноября Путин выступил с заявлением, объявив о том, что в ответ на удары по РФ западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш". "Орешник" может применяться с гарантированной возможностью поражения любой цели на дальности до 5 тыс. км без реальной способности противника что-либо противопоставить в плане перехвата.

Ранее российский лидер сообщил, что Москва может вновь применить гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", если возникнет такая необходимость, но спешить с этим не будет.