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Президент Сербии Александр Вучич в своем недавнем интервью немецкой газете Handelsblatt сделал неожиданный прогноз, заявив, что российский газопровод «Северный поток» будет запущен через год.

Запомните мои слова. Один год до запуска

- подчеркнул сербский лидер.

Со слов Вучича, благополучие Европы, в частности, конкурентоспособность немецких товаров, было обусловлено относительно дешевыми энергоносителями из России. Однако после ввода антироссийских санкций, а также диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2 ситуация для ЕС резко изменилась в худшую сторону.

Как выразился сербский лидер, те энергоносители, которые сегодня закупает Европа, обходятся слишком дорого и вредят экономике стран содружества. Следовательно, ЕС срочно нужна более дешевая альтернатива.

В итоге, по мнению Вучича, не позднее чем через год российский газ снова начнет поступать в Европу. При этом прокачка будет осуществляться по «Северному потоку», который уже будет принадлежать американскому инвестору.

Напомним, что на днях представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала Госдепартамент США за введение санкций против России, связанных со строительством «Северного потока – 2». Дипломат назвала «абсурдными» ограничительные меры, которые вводятся за то, что страна восстанавливает свою гражданскую инфраструктуру после совершенной против нее диверсии.