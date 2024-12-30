Китай - лидер в авиации 6-го поколения: в один день показали сразу 2 самолета

Источник изображения: Фото: China army
В четверг в КНР в небо поднялись сразу два прототипа боевых самолетов шестого поколения. Это истребители Чэнду (Chengdu) и корпорация Шеньян (Shenyang Aircraft Corporation).
Крылатая машина первого производителя имеет три воздухозаборника - два снизу, один за двухместной кабиной пилотов, поэтому делаются предположения, что у него не два, а три двигателя.
Видны люки отсеков вооружения, и по их размером ясно, что внутри можно будет поместить средства поражения очень крупных размеров, способные летать с гиперзвуковой скоростью на большие дальности.
Источник изображения: Фото: China army
Истребитель Чэнду (Chengdu)
Предполагается, что масса самолёта - не менее 40 тонн, об этом свидетельствует применение двухколесного основного шасси.
Фотографии самолета корпорация Шеньян менее качественны, он отличается от своего конкурента формой крыльев, но также является летающим крылом.
Источник изображения: Фото: China army
Самолет корпорация Шеньян
Презентация двух новых самолетов свидетельствует о больших успехах авиапромышленности КНР, которая в настоящее время не только осуществляет серийное производство передовых крылатых машин J-20, но и работает сразу над двумя перспективными пилотируемыми аппаратами. При этом достигнуты значительные результаты в области беспилотников и космической техники.
Лев Романов