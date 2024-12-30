Китай - лидер в авиации 6-го поколения: в один день показали сразу 2 самолета

Источник изображения: Фото: China army

В четверг в КНР в небо поднялись сразу два прототипа боевых самолетов шестого поколения. Это истребители Чэнду (Chengdu) и корпорация Шеньян (Shenyang Aircraft Corporation).

Крылатая машина первого производителя имеет три воздухозаборника - два снизу, один за двухместной кабиной пилотов, поэтому делаются предположения, что у него не два, а три двигателя.

Видны люки отсеков вооружения, и по их размером ясно, что внутри можно будет поместить средства поражения очень крупных размеров, способные летать с гиперзвуковой скоростью на большие дальности.

Источник изображения: Фото: China army

Истребитель Чэнду (Chengdu)

Предполагается, что масса самолёта - не менее 40 тонн, об этом свидетельствует применение двухколесного основного шасси.

Фотографии самолета корпорация Шеньян менее качественны, он отличается от своего конкурента формой крыльев, но также является летающим крылом.

Источник изображения: Фото: China army

Самолет корпорация Шеньян

Презентация двух новых самолетов свидетельствует о больших успехах авиапромышленности КНР, которая в настоящее время не только осуществляет серийное производство передовых крылатых машин J-20, но и работает сразу над двумя перспективными пилотируемыми аппаратами. При этом достигнуты значительные результаты в области беспилотников и космической техники.

Лев Романов