Опросы показывают: в Западной Европе резко снижается желание помогать Украине "до победы" (The Guardian, Великобритания)

Guardian: опрос YouGov в Европе показал снижение желания "помогать" Киеву

В Западной Европе уменьшилось желание "помогать" Украине воевать, пишет The Guardian. Опрос, проведенный в семи странах, также показал рост готовности разрешить конфликт путем переговоров, по итогам которых России будет передана часть бывших украинских территорий.

Люк Хардинг

Джон Хенли

Готовность помогать Украине "до победы" резко снизилась во всей Западной Европе, хотя сейчас наступает критический момент для этой страны, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения. В то же время предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает немало вопросов о перспективах американской военной помощи Киеву.

В декабре аналитическая компания YouGov провела во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Британии опрос, который показал: желание людей поддерживать Украину до победы, даже если это означает затягивание военных действий, за последние 12 месяцев резко ослабло во всех семи охваченных исследованием странах.

В каждой из этих стран увеличилось число тех, кто выступает за урегулирование конфликта путем переговоров, даже если в результате Россия будет контролировать часть украинских территорий. Опрос также показал, что для респондентов в четырех странах это является предпочтительным вариантом.

Многие в определенной мере недовольны перспективой навязанного урегулирования, по итогам которого Украина должна будет уступить часть своих земель России. При этом широко распространена убежденность в том, что новый американский президент после инаугурации 20 января бросит Украину на произвол судьбы.

Трамп хвастался, не вдаваясь в подробности, что может остановить вооруженный конфликт "за 24 часа", а его спецпредставитель по Украине Кит Келлог в начале января должен отправиться в турне по европейским столицам. Аналитики выражают сомнения, что российский президент Владимир Путин вступит в переговоры на условиях, которые хоть в какой-то мере будут приемлемы для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал победу Трампа на фоне раздражения, которое вызывает политика постепенности и стратегия "управления эскалацией", реализуемая уходящей администрацией Байдена.

Опрос был проведен спустя три неполных года после начала полномасштабных боевых действий и в критический для Украины момент. В настоящее время Россия продвигается вперед самыми быстрыми темпами с весны 2022 года.

Российские военные взяли несколько городов и поселков на востоке страны в Донбассе, а ВСУ с огромным трудом обороняют населенные пункты, испытывая острую нехватку живой силы и сталкиваясь с военным превосходством Москвы.

Киев признает эффективность российской тактики, которая включает задействование авиации для нанесения ударов по оборонительным позициям корректируемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими обстрелами и атаками пехоты в составе небольших групп. Россия хорошо научилась выявлять наиболее слабые украинские бригады.

Опрос показал, что готовность помогать Украине, пока она не одержит победу над Россией, по-прежнему высока в Швеции (50%) и Дании (40%). В Британии этот показатель равен 36%. Но уровень поддержки за год существенно снизился. Максимальное снижение зафиксировано в Британии — на 14 пунктов по сравнению с январем, когда уровень поддержки был равен 50%. В Швеции он составлял 57%, а в Дании 50%.

За это же время число респондентов, отдающих предпочтение переговорам о мире, в Италии увеличилось с 45 до 55%, в Испании с 38 до 46%, во Франции с 35 до 43%, а в Германии с 38 до 45%. Одновременно зафиксировано соответствующее снижение готовности поддерживать Украину до победы.

Не совсем понятно, чем вызваны такие перемены в настроениях: снижением интереса или усилением усталости. Во Франции, Германии и Швеции доля тех, кто желает Украине победы и проявляет неравнодушие в этом вопросе, остается неизменной с начала 2023 года, хотя в других странах она снизилась.

До возвращения Трампа остается менее месяца, и большинство или почти большинство считает вполне возможным, что избранный президент США откажется поддерживать Украину. Так думают 62% немцев, 60% испанцев, 56% британцев, 52% французов и 48% итальянцев.

Они гораздо меньше уверены в том, что Трамп выведет США из состава оборонительного альянса НАТО. Датчане, немцы, итальянцы, испанцы и шведы больше уверены в том, что это не случится. А в Британии и Франции мнения разделились на примерно равные части.

У опрошенных также нет единого мнения о мирном урегулировании, по итогам которого Россия сохранит за собой как минимум часть украинских территорий, которые она взяла под свой контроль после начала боевых действий в 2022 году. Предполагается, что именно такие планы вынашивает Трамп.

Большинство опрошенных в Швеции (57%), в Дании (53%) и в Британии (51%), а также несущественное меньшинство (43%) в Испании заявляет, что очень или весьма отрицательно относится к такой сделке. Во Франции таких людей всего 37%, а в Германии и Италии по 31%.

Неясно, как вообще можно заключить сделку по Украине. Путин на прошлой неделе подтвердил свои максималистские цели, включая российский контроль над Крымом и четырьмя присоединенными украинскими регионами, а также демилитаризацию Украины и запрет на ее вступление в НАТО.

Зеленский не желает отдавать России территории. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал разговоры Запада о мирном процессе, назвав их преждевременными и заявив, что Украина должна получить все необходимое и не дать Путину победить.

Опросы показывают, что большинство западных европейцев считают недостаточными действия союзников Украины, направленные на недопущение победы России, как в плане экономических санкций против Москвы, так и в плане военной и прочей помощи Киеву. Около 66% датчан, 63% шведов и испанцев, 59% британцев, 53% немцев и итальянцев, и 52% французов считают объемы помощи Украине либо не вполне достаточными, либо совершенно недостаточными. Но мало кто из них полагает, что их собственные страны должны увеличивать поддержку.

Меньшинство респондентов (29% в Швеции, 21% в Британии и Германии, 14% во Франции и всего 11% в Италии) считает, что их правительства должны увеличить помощь Киеву. Намного больший процент в каждой из этих стран заявляет о необходимости сократить помощь или оставить ее на прежнем уровне.

Что касается конкретных мер, таких как ужесточение санкций, новые поставки вооружений, отправка дополнительных войск в Восточную Европу на помощь членам НАТО или скоординированные авиаудары по российским целям на Украине, то поддержка таких действий осталась неизменной или снизилась.

Отвечая на вопрос о том, какой будет ситуация через год, очень немногие западные европейцы предположили, что Россия или Украина победит. Большинство считает, что две страны будут продолжать военные действия, либо начнутся переговоры о мире.

Урегулирование считают более вероятным датчане (47%), немцы (40%), британцы и французы (38%), и итальянцы (36%). Испанцы (36%) и шведы (35%) полагают, что продолжение боевых действий — это несколько более вероятная перспектива.