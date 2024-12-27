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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО: альянс готов помочь Эстонии и Финляндии в защите критически важной инфраструктуры

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

Таллин. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать помощь Эстонии и Финляндии в защите критически важной инфраструктуры.

"НАТО поддерживает своих союзников и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, начатыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку", - сказал в четверг Рютте сети Х.

При этом Рютте не уточнил, о какой именно поддержке со стороны НАТО идет речь.

Ранее в четвер эстонский премьер Кристен Михал заявил, что свяжется с Рютте, "чтобы обсудить усиление или обновление флота для защиты подводной инфраструктуры".

"Самое главное, чтобы уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры был повышен. Мы попросим союзников о помощи в этом отношении", - заявил Михал на пресс-конференции в Таллине, где обсуждалась ситуация, связанная с обрывом кабеля электросвязи с Финляндией Estlink 2.

Премьер подчеркнул, что "помимо подводной инфраструктуры, в защите нуждается и наземная инфраструктура".

В минувшую среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день по подозрению в повреждении кабеля Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Расследование инцидента ведет полиция Финляндии.

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