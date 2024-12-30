«Нужно быть осторожными в отношении корабля из России»: британская общественность недовольна визитом в Лондон фрегата Tushil

Источник изображения: topwar.ru
ВМС Индии, получив в Калининградской области фрегат INS Tushil (бывший «Адмирал Бутаков», достроенный для Нью-Дели), решили по пути на родину нанести визит в Британию, разместив корабль на стоянке возле Лондонского моста.
- говорится в индийском издании IDRW.
Как указывается, многие выразили своё изумление и недовольство, заявляя о том, что «видеть построенный в России боевой корабль в Лондоне кажется сюрреалистичным» и «даже если он является частью ВМС Индии, нам нужно быть осторожными».
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в издании.
Тем временем британское правительство в лице коммодора Роберта Беллфилда, командующего флотом Лондона и Восточной Англии, приветствовало индийский корабль, отметив, что это событие является демонстрацией тесных отношений между ВМС двух стран.
INS Tushil был введен в состав ВМС Индии 9 декабря 2024 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.
- говорится в издании.