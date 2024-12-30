Источник изображения: topwar.ru

ВМС Индии, получив в Калининградской области фрегат INS Tushil (бывший «Адмирал Бутаков», достроенный для Нью-Дели), решили по пути на родину нанести визит в Британию, разместив корабль на стоянке возле Лондонского моста.

Его пребывание в Лондоне вызвало заметную реакцию среди британцев и подняло вопросы относительно геополитических последствий такого визита. Присутствие INS Tushil, с его отчетливо российской конструкцией, в самом сердце британской столицы привело к удивлению и настороженности среди общественности

- говорится в индийском издании IDRW.

Как указывается, многие выразили своё изумление и недовольство, заявляя о том, что «видеть построенный в России боевой корабль в Лондоне кажется сюрреалистичным» и «даже если он является частью ВМС Индии, нам нужно быть осторожными».

Источник изображения: topwar.ru

Эти настроения отражают не только удивление, но и скрытую обеспокоенность по поводу безопасности в связи со сложными отношениями с Россией

- отмечается в издании.

Тем временем британское правительство в лице коммодора Роберта Беллфилда, командующего флотом Лондона и Восточной Англии, приветствовало индийский корабль, отметив, что это событие является демонстрацией тесных отношений между ВМС двух стран.

INS Tushil был введен в состав ВМС Индии 9 декабря 2024 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Он оснащен передовым оружием, включая ракеты BrahMos, совместный проект Индии и России, демонстрируя сочетание технологий обеих стран

- говорится в издании.