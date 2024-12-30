В Китае сняли на видео полет неизвестного самолета. Это мог быть «Белый император» — истребитель шестого поколения

Первый полет истребителя шестого поколения «Белый император» сняли на видео

В Китае в районе авиазавода в Чэнду сняли на видео полет самолета неизвестной модели. Предполагается, что в воздух мог быть поднят прототип или демонстратор китайского истребителя нового — шестого — поколения под названием Baidi Type-B, что означает «Белый император». Новинку сопроводил китайский истребитель пятого поколения J-20S.

На распространившимся в сети видео запечатлен построенный по схеме «бесхвостка» самолет с треугольным крылом. Визуально его габариты сравнимы с габаритами серийного J-20S.

Полет китайского самолета неизвестной модели. Источник: Telegram-канал ImpNavigator

Концепт нового китайского истребителя представили в 2022 году

В сентябре 2022 года появилась информация о том, что Китай на базе Су-35 может создавать истребитель шестого поколения. Об этом заявили в США, ссылаясь на генерала ВВС Марка Келли. Первый концепт китайского истребителя нового поколения был представлен в ноябре 2022 года на Международном авиасалоне Airshow China 2022, который прошел в Чжухае. Тогда гости могли ознакомиться с уменьшенной моделью истребителя шестого поколения.

Спустя два года, в ноябре 2024-го, Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) представила стелс-истребитель 6-го поколения под названием AVIC Baidi Type-B. Об этом пишет портал Simple Flying.

Однако является ли снятый на видео самолет китайским истребителем нового поколения, доподлинно неизвестно. «Мне сложно сказать, насколько эти кадры верны, но слухи уже не одну неделю ходили, что этот самолет должен полететь до конца года», — отметил автор Telegram-канала ImpNavigator.

Истребитель J-20S. Источник: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Что известно о «Белом императоре»

Как пишет портал Simple Flying, характеристики «Белого императора» соответствуют некоторым прототипам американских истребителей шестого поколения — бесхвостый дизайн и ромбовидные крылья. Кроме того, сообщается, что он может управлять из космоса. Отмечается, что «аналитики скептически относятся к этим заявлениям».

«Военное дело», в свою очередь, ссылаясь на собственные источники пишет, что китайский истребитель шестого поколения может быть оснащен искусственным интеллектом, интегрированным с беспилотниками, для выполнения совместных операций. «Особое внимание уделено его устойчивости к системам радиоэлектронной борьбы, а также эффективной работе в условиях активного противодействия систем ПВО», — отмечает издание.

Ключевыми особенностями самолета называют гиперзвуковую скорость, технологии снижения радиолокационной заметности и сверхманевренные двигатели, которые могут обеспечить длительный полет на больших высотах. Впрочем, по информации Simple Flying, Китай «невероятно скрытен», поэтому о «Белом императоре» «мало что известно».

После полета «Белого императора» заявили о новой эре

Если на видео был снят полет «Белого императора», Китай может стать первой в мире страной, у которой есть истребитель шестого поколения, пишет Simple Flying.

«Это может ознаменовать еще один шаг в новую эру соперничества великих держав как раз в тот момент, когда ВВС США рассматривают возможность отмены своего пилотируемого истребителя шестого поколения (NGAD). Это послужит примером того, что Китай не просто играет в догонялки, но и способен вырваться вперед в некоторых областях», — отмечает издание.

Уточняется, что Китай, предположительно, намерен передать на вооружение истребитель шестого поколения примерно в 2035 году — в то же время, когда ВМС Великобритании и США планируют ввести в строй свои истребители шестого поколения.