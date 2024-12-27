Лидеры передовых стран альянса предупреждают: "НАТО не сможет защитить Европу от России без США" (The Independent, Великобритания)

Independent: на США надежды нет, а НАТО Европу защитить не сможет

В Латвии, Эстонии и Финляндии боятся: НАТО не в состоянии справиться с "российской угрозой" без США, пишет The Independent. Три страны призывают прекратить бесконечные дебаты и заняться укреплением обороны Европы — на Америку они больше не надеются.

Том Уотлинг (Tom Watling), Милли Кук (Millie Cooke)

НАТО "не готова" к борьбе с Россией Владимира Путина без США, заявили лидеры трех приграничных государств альянса в интервью The Independent, призвав союзников резко увеличить расходы на оборону.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали альянс прекратить "бесконечные дебаты" о том, как справиться с нависшей угрозой со стороны России, заявив, что настало время укрепить оборону Европы.

"Мы не готовы. Это абсолютно ясно, — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. — Мы не можем продолжать надеяться на то, что США по-прежнему будут принимать активное участие в делах Европы".

"Мы должны наращивать наш оборонный потенциал, — добавляет премьер-министр Эстонии Кристен Михал, — из-за угрозы со стороны России и ее неспособности быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах".

Эти три страны — единственные члены НАТО, которые граничат с Россией. Граница проходит на протяжении 1200 миль от северной оконечности Финляндии до юго-восточного угла Латвии, которая также граничит с Белоруссией, государством, которое Москва использовала в качестве плацдарма для спецоперации на Украине.

Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран, которые тратят больше всего средств на оборону по отношению к своему валовому внутреннему продукту (ВВП).

НАТО требует от своих стран-членов тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП, но до этого года только треть государств выполняла это требование. Сейчас этот показатель достигнут лишь двумя третями членов альянса. Однако эксперты по-прежнему предупреждают, что расходы слишком малы. По прогнозам, к первому кварталу 2025 года Россия будет тратить на оборону 6,3% своего ВВП.

Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, и это второй показатель в альянсе после Польши. Латвия выделяет на военные нужды 3,15%, что ставит ее на четвертое место после США, а Финляндия — лишь чуть более 2,4% ВВП.

Великобритания занимает девятое место с расходами в 2,3%, причем лейбористское правительство пообещало увеличить этот показатель до 2,5%. Однако эта цифра не отражает того факта, что расходы на оборону Великобритании по отношению к ВВП не изменились с 2014 года. Эстония, Финляндия и Латвия за это время увеличили свои расходы примерно в два раза.

Когда в мае 2022 года Финляндия, а также Швеция подали заявку на вступление в НАТО, положив конец десятилетиям нейтралитета, это было воспринято как значительный толчок к укреплению военного потенциала альянса. Их вступление годом позже более чем вдвое расширило границы НАТО с Россией.

По словам президента страны Александра Стубба, вооруженные силы Финляндии являются одними из крупнейших в Европе, включая 280 000 военнослужащих, которые "могут быть мобилизованы и вооружены до зубов в течение недели". Почти пятая часть из 5,5 миллионов жителей страны проходит военную подготовку благодаря программе национальной военной службы.

В последнее время в стране наблюдается стремительный рост военного потенциала, что подчеркивает ее обеспокоенность угрозой, исходящей от России Владимира Путина. С 2022 года ежегодные расходы Хельсинки на оборону по отношению к ВВП увеличились почти на 0,9 процента.

В то время как российские войска начали СВО на Украине в феврале 2022 года, Финляндия также заключила крупнейшее обязательство по военным расходам, закупив 64 истребителя F-35A стоимостью 7,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Говоря о последних военных закупках Финляндии, а также о росте ее военного потенциала, Стубб заявил: "Мы сделали это не потому, что беспокоимся о Стокгольме или Лондоне. Мы делаем это, потому что беспокоимся о Москве".

Потребность Европы в увеличении расходов на оборону возникла еще до переизбрания Трампа, однако возвращение миллиардера-республиканца в Белый дом резко подчеркнуло слабое вооружение многих европейских членов НАТО, особенно в западной части континента.

В начале 2024 года будущий 47-й президент США заявил, что будет призывать Россию "делать все, что ей заблагорассудится" с членами НАТО, которые не платят справедливую долю в бюджет западного военного альянса.

Заявление вызвало критику за подрыв 5-й статьи НАТО, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех, однако Стубб высоко оценил то, что он назвал "давлением" со стороны Трампа, хотя и призвал альянс сосредоточиться "больше на возможностях, а не на расходах".

"Всем нужно устранить свой оборонный дефицит", — говорит он, добавляя, что Европа должна компенсировать менталитет холодной войны, когда военный потенциал снижался. Что касается будущего участия США в альянсе, то он заявил: "Я не думаю, что у нас может существовать НАТО без Соединенных Штатов".

По словам Ринкевича, в настоящее время ведутся переговоры о повышении минимального уровня обязательных расходов членов НАТО до 2,5 процента.

В декабре на встрече европейских лидеров в столице Эстонии Таллине министр обороны этой страны Ханно Певкур заявил, что расходы стран-членов НАТО должны составлять пять процентов.

Хотя ни один из европейских лидеров не выразил уверенности в том, что Трамп выйдет из НАТО, несмотря на его давнее скептическое отношение к альянсу, преобладают опасения, что США, особенно при новом президенте, в конечном итоге переключат внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, включая оборону Тайваня.

"Их заклятый враг или конкурент номер один — Китай", — считает Стубб, добавляя, однако, что, по его мнению, Трамп все же понимает важность альянсов в борьбе с Пекином.

Эксперты также отметили, что если США слишком быстро переключат свои ресурсы и внимание на Индо-Тихоокеанский регион, не дав Европе времени стать более независимой, они могут быть снова втянуты в решение вопросов европейской безопасности с гораздо большими потерями.

"Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов продолжать участвовать [в делах Европы], — считает Стубб. — В любом случае, я считаю, что союзы, основанные на ценностях, держатся гораздо дольше, чем союзы, основанные на интересах".

В основе необходимости увеличения расходов Европы на оборону лежит ее поддержка Украины в борьбе с Россией. Помимо того, что Трамп поставил под сомнение поддержку США в рамках НАТО, он также поклялся положить конец господствующей на Западе философии поддержки Киева до тех пор, пока Россия не будет полностью вытеснена с Украины.

Он заявил, что убийства с обеих сторон должны прекратиться немедленно, и что он добьется завершения военных действий в течение 24 часов после вступления в должность. Многие опасаются, что для этого придется заставить Украину уступить России часть контролируемой ею территории.

Владимир Зеленский признал, что в настоящее время вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы вернуть под свой контроль четыре области на востоке и юге страны, а также полуостров Крым в акватории Черного моря.

Однако приграничные страны Европы по-прежнему убеждены, что Путина нельзя поощрять за спецоперацию и что безопасность континента зависит от успеха Украины.

"Если говорить откровенно, если Россия борется с Украиной и Россия побеждает на Украине, не нужно спрашивать, кто следующий, — говорит Михал. — Если мы позволим России как режиму, как бандиту, как хулигану взять что-то силой, а после этого скажем: да, давайте согласимся, что половина того, что взято, принадлежит им, то это будет очень плохим сигналом для будущего демократического мира".

Однако неспособность Европы защитить себя, особенно без участия США, лишь подчеркивает, что ей трудно продолжать поддерживать Украину в военном отношении.

Когда Зеленский заявлял, что Украина не в состоянии вернуть занятую Россией территорию, он считал, что "дипломатическое давление" — единственный способ гарантировать, что Путин не получит награду за начало спецоперации.

Во время встречи в Брюсселе на прошлой неделе Зеленский добавил, что "невозможно" говорить об успешном завершении боевых действий, если Украина получит только европейские гарантии безопасности. По его словам, только гарантии при поддержке США могут быть достаточными для предотвращения будущих российских атак.

"Мы обучаем украинцев вместе с эстонцами и финнами, но на данный момент их потенциала недостаточно", — признает Ринкевич.

"Я бы сказал, что в настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, но и в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже на пределе того, что у нас есть".

Представитель правительства Великобритании заявил: "НАТО — самый успешный оборонительный альянс в истории, благодаря которому миллиард людей, находящихся под его зонтиком, включая Великобританию, стали более уверенными и защищенными. Мы уже тратим на оборону 2,3 процента нашего ВВП и обязались увеличить этот показатель до 2,5 процента как можно скорее".

"Наши обязательства перед Украиной остаются непоколебимыми, и мы будем предоставлять ей военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год до тех пор, пока она будет необходима".