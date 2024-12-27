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Военное обозрение

Пресса США: вместо вступления в НАТО Киев может получить членство в ЕС или гарантии безопасности по примеру Южной Кореи

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание Foreign Affairs предполагает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах предоставляет возможность мирного разрешения украинского кризиса. Избранный президент США ясно дал понять о намерении после своей инаугурации «усадить обе стороны за стол переговоров».

По мнению автора опубликованной в американском журнале статьи, изменившийся подход правительства США к конфликту на Украине может оживить переговоры, которые фактически остановились с апреля 2022 года, что чрезвычайно выгодно для Киева, теряющего территории, военнослужащих и объекты энергетической инфраструктуры.

При этом администрации Трампа необходимо сформулировать свое видение развязки конфликта и разработать соответствующую дипломатическую стратегию для ее достижения. Помимо составления дорожной карты для долгосрочного прекращения огня, Вашингтону предстоит также определить способы обеспечения безопасности Украины, а также предоставление стимулов обеим сторонам и разработать стратегию, направленную на стабилизацию отношений России с Западом.

Foreign Affairs пишет, что любой такой план должен включать по меньшей мере четыре ключевых элемента: непосредственно соглашение о прекращении огня, предоставление Украине надежных гарантий безопасности, меры по стабилизации отношений между Россией и Западом и одновременно с этим определенные меры привлечения Москвы к ответственности за проведение военной спецоперации на Украине. При этом вопрос, какая сторона в итоге будет контролировать те или иные территории, вряд ли будет решен за столом переговоров, поскольку текущая на момент начала переговоров линия соприкосновения, по мнению американского журнала, останется неизменной.

Несмотря на то, что Киев продолжает упорно добиваться для себя гарантий безопасности в форме вступления в НАТО, ни администрация Байдена, ни новая администрация Трампа явно не готовы предоставить такую возможность ни во время вооруженного конфликта, ни сразу же после его завершения.

Вместо возможности стать членом НАТО Запад может предложить Украине другие, потенциально более эффективные способы предоставить гарантии безопасности. Таковым может стать, например, подписание договора о взаимной безопасности, аналогичного заключенному в свое время между США и Южной Кореей, или возможное членство Украины в Евросоюзе.

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Россия
США
Украина
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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Евросоюз
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