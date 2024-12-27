Источник изображения: topwar.ru

SAR-спутник над местом извержения вулкана

Спутники финской компании ICEYE образуют самую большую группировку разведывательных космических аппаратов, оснащённых радаром с синтезированной апертурой, который позволяет делать так называемые SAR-изображения, сканируя поверхность Земли вне зависимости от времени суток и облачности. Всего в сети ICEYE работают 38 спутников этого типа, дополняя оптическую и инфракрасную космическую разведку НАТО.

Как указывается в издании Army Technology, в ноябре 2024 года финская компания наладила при поддержке правительства Германии партнёрские отношения с немецким производителем оружия Rheinmetall, чтобы поставлять ВСУ критически важные данные со спутников [то есть сначала разведывательные сведения просматриваются в ФРГ, после чего их уже получает Киев].

Источник изображения: topwar.ru

SAR-изображение порта Роттердам, Нидерланды

SAR-изображение – это не фотография, однако оно даёт очень подробную информацию об окружающей среде

- заявили в компании.

Как заявляет её руководство, радиолокационные отражения предоставляют совсем другую картину, чем оптическая система, на которую может влиять погода или маскировка:

Мы можем видеть сквозь маскировочную сетку.

Как указывается в британском издании, такого рода возможности весьма необходимы ВСУ, «которые сейчас отступают в ходе назревающего прорыва российскими войсками линии обороны на Донбассе».