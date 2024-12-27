Подведены предварительные итоги участия делегации Госкомвоенпрома РБ в выставке Vietnam Defence Expo 2024

ЦАМТО, 26 декабря. Делегация белорусского оружейного ведомства во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом приняла участие в международной выставке Vietnam Defence Expo 2024, проходившей с 19 по 22 декабря в Ханое.

В рамках мероприятия белорусская делегация провела целый ряд результативных переговоров и встреч.

В частности, состоялись официальные переговоры Дмитрия Пантуса с главой делегации Лаоса – министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном. В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество в военно-техническое сфере и наметили пути по его дальнейшему расширению. В завершении встречи председатель Госкомвоенпрома пригласил генерал-полковника Кхамлиенга Утхакайсона принять участие в качестве почетного гостя в международной выставке MILEX-2025.

По результатам встречи Дмитрия Пантуса с заместителем министра обороны Индии по вопросам оборонной промышленности Садживом Кумаром стороны актуализировали план развития военно-технического сотрудничества между Беларусью и Индией, а также обсудили перечень перспективных направлений в военно-технической сфере.

В ходе встречи с генеральным директором Экспортного центра Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран стороны отметили высокий уровень партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также обсудили целый ряд перспективных проектов и направлений для совместной работы во всех интересующих их сферах.

Дмитрий Пантус также провел рабочую встречу с начальником Департамента закупок Министерства обороны Республики Индонезия бригадным генералом Гери Пребади, в ходе которой ее участники проанализировали текущее состояние дел и практическую реализацию совместных проектов, а также обсудили перспективные проекты сотрудничества в военно-технической сфере.

Работа делегации белорусского оборонного ведомства на выставке завершилась ключевой встречей. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, глава белорусской стороны Смешанной Белорусско-Вьетнамской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, провел встречу со своим вьетнамским коллегой, сопредседателем вьетнамской стороны данной комиссии, заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Ле Хью Винем.

В ходе переговоров в расширенном формате сопредседатели обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей, рассмотрели вопросы технологического сотрудничества, а также наметили ряд новых направлений для совместной работы на ближайшие годы. Как отметили в пресс-службе Госкомвоенпрома РБ, "результаты переговоров станут весомым вкладом в развитие оборонного потенциала наших стран и укрепят позиции Беларуси и Вьетнама на мировой арене".

"В целом участие делегации Госкомвоенпрома в выставке Vietnam Defence Expo 2024 стало важным шагом на пути укрепления и расширения военно-технического сотрудничества с различными странами, а также дальнейшего повышения оборонного потенциала Республики Беларусь", – подчеркнули в пресс-службе белорусского оружейного ведомства.