Мантуров сообщил о заключении контрактов на поставку оборонной продукции в 2025 году

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Заключены контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники на 2025 год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Сверстаны графики по 2025 году и формируются уже графики на 2026 год, завершается работа по контрактации уже под 2026 год, то есть по 2025 году эта работа завершена", - заявил Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК). Его слова приведены в телеграм-канале "Вестей".

По его данным, основной объем поставок на 2024 год для нужд Минобороны РФ и других заказчиков выполнен, "по каким-то позициям есть существенное даже перевыполнение".