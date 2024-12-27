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Интерфакс-АВН

Мантуров сообщил о заключении контрактов на поставку оборонной продукции в 2025 году

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Д.Мантуров
Д.Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Заключены контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники на 2025 год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Сверстаны графики по 2025 году и формируются уже графики на 2026 год, завершается работа по контрактации уже под 2026 год, то есть по 2025 году эта работа завершена", - заявил Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК). Его слова приведены в телеграм-канале "Вестей".

По его данным, основной объем поставок на 2024 год для нужд Минобороны РФ и других заказчиков выполнен, "по каким-то позициям есть существенное даже перевыполнение".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
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