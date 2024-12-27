Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву

Американский президент напомнил, что за последние месяцы США уже поставили Украине "сотни противоракет"

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приказал американскому военному ведомству продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

"В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил", - отметил Байден.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 декабря заявил, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Как он тогда отметил, планируются дополнительные поставки ракет-перехватчиков.

Согласно последним оценкам Пентагона, Вашингтон с начала работы администрации Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $63,5 млрд. Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала специальной военной операции РФ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.