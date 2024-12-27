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ТАСС

Эксперт Могге: Украина будет одним из трех главных очагов конфликтов в 2025 году

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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Также особого внимания потребуют Судан и Ближний Восток, считает генсек германской гуманитарной неправительственной организации по борьбе с голодом Welthungerhilfe

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Украина будет одним из трех главных очагов конфликтов в следующем году. Такое мнение высказал генеральный секретарь германской гуманитарной неправительственной организации по борьбе с голодом Welthungerhilfe Матиас Могге редакционному объединению RND.

Он отметил, что центральными очагами конфликтов в 2025 году станут Судан, Ближний Восток и Украина. "Эти регионы потребуют особого внимания в следующем году", - сказал он. Могге утверждал, что многие люди на Украине голодают, некоторым необходима психологическая помощь. Ситуация в странах Ближнего Востока, по его словам, развивается очень динамично, гуманитарная помощь должна и дальше постоянно корректироваться. В секторе Газа отсутствие доступа по-прежнему является "настоящей проблемой для сотрудников гуманитарных организаций".

В то же время Welthungerhilfe призвала к большей готовности к переговорам по разрешению международных конфликтов в 2025 году и предостерегла от усугубления проблем за счет сокращения помощи. "Для разрешения конфликтов посредством переговоров на многих уровнях требуются гораздо большие усилия и политическая воля", - заявил генсек организации. "Финансирование гуманитарной помощи не должно сокращаться в связи с растущими потребностями и, кроме того, должно быть более гибким", - резюмировал Могге.

В свою очередь директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик также назвал Украину, страны Ближнего Востока и Судан центральными очагами конфликтов. 

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