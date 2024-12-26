"Хуаньцю шибао": американская политика двойного сдерживания уже устарела

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что развитие российско-китайских отношений угрожает интересам Америки, пишет "Хуаньцю шибао". Однако подобный страх — лишь запоздалая реакция на строительство по-настоящему многополярного мира и свержение гегемонии.

Чжао Лун (赵隆) — заместитель директора и научный сотрудник Института международной стратегии и безопасности Шанхайского университета международных исследований.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что продолжающееся развитие российско-китайских отношений угрожает интересам США и их союзников. По его мнению, правительство должно усердно работать над ослаблением и разрушением сотрудничества стран. Это напоминает о том, как администрация Байдена на протяжении многих лет вела борьбу на трех фронтах: в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Соединенным Штатам необходимо убедить своих союзников одновременно оказывать геополитическое давление на Китай и Россию, ослабить их участие и ограничить влияние в международных делах. Новое разделение на "три мира", недавно предложенное американскими учеными, является типичным примером этого стратегического мышления. Его суть заключается в том, чтобы объединить Китай и Россию как лидеров так называемого Глобального Востока, которые выступают против Глобального Запада.

В 2023 году НАТО опубликовала документ, в котором КНР и РФ были определены как "самые значительные прямые угрозы", что еще больше усилило формирование этого нарратива. Суть этой идеи состоит в том, чтобы попытаться изолировать страны от международной системы посредством стратегии "двойного сдерживания".

Подчеркиваются также различия в статусе стран, а значит и "угрозы" от них различны по степени. В связи с чем необходимо расставлять приоритеты и относиться к ним соответственно, постепенно внося в их отношения разлад. Некоторые американцы, особенно "старомодные" теоретики, верят в эту концепцию и защищают ее всеми силами. Они считают, что необходимо спровоцировать разногласия между двумя странами дипломатическими средствами и экономическими стимулами.

Существует также и другая точка зрения. Она заключается в том, что основные интересы Китая и России распределены в разных географических регионах, а значит между ними не так уж много конкуренции. Соединенные Штаты прикалывают много усилий, чтобы рассорить партнеров с целью сохранения их гегемонии. Но попытки тщетны. Америке необходимо найти баланс между сдерживанием и мирным сотрудничеством, чтобы избежать выхода ситуации из-под контроля. КНР и РФ в свою очередь могут объединиться в вопросах изменения климата, поддержания стабильности и управления искусственным интеллектом, а также усиления защиты от ограничений и агрессии со стороны Запада.

С точки зрения политической практики, вышеупомянутые идеи США все еще не до конца прозрачны. Планы американского правительства не сработали так, как ожидалось. Вместо этого они в определенной степени способствовали углублению двусторонних отношений между Китаем и Россией и привели к более тесному взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

В 2024 году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Путь развития, который прошли обе страны, особенно в начале нового столетия, показывает, что они никогда не создавали общего или воображаемого врага, а их действия не были направлены против третьих лиц. Стратегическое сотрудничество России и Китая не опирается на внешнее давление, а скорее вытекает из общих интересов и потребностей друг друга.

Хотя Америка и пыталась очернить российско-китайские отношения, Китай по-прежнему стабильно развивается. Это лишь показывает, что сотрудничество должно строиться в соответствии с принципами взаимного уважения.

В вышедшей "Концепции внешней политики Российской Федерации" четко сказано, что Запад не является противником: Россия не изолируется и не питает к нему враждебности. Руководствуясь принципами равенства и взаимоуважения, Россия готова к диалогу и сотрудничеству.

На практике Китай и Россия никогда не использовали конфронтацию как инструмент. Вместо этого они подчеркивали ценность сотрудничества в рамках международных организаций и продвигали постепенное реформирование системы глобального управления.

В конечном счете, ошибочные суждения и тревога некоторых американцев проистекают из их запоздалой реакции на процесс строительства настоящего многополярного мира. Китай и Россия в многочисленных совместных коммюнике уже подчеркивали, что развитие всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает фундаментальным интересам. Однако в глазах Запада союз Китая и России означает нарушение баланса сил и ставит серьезную угрозу стратегическим интересам США и их союзников.

Однако многополярная тенденция в современном мире продолжает развиваться, а мышление, которое подразумевает усиление конфронтации посредством двойного сдерживания, уже устарело. Содействие реализации равноправного и упорядоченного многополярного мира и демократизация международных отношений являются приоритетными целями Китая и России по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху. В этом контексте придерживаться устаревших рамок для интерпретации российско-китайских отношений является в корне неверным подходом.