На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять

Eurofighter Typhoon

В этом месяце на популярном форуме игры War Thunder произошло очередное ЧП — один из его пользователей выложил закрытую информацию о бортовой РЛС истребителя Eurofighter Typhoon, стоящего на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Все произошло во время обсуждения характеристик Eurofighter Typhoon. Видимо в дискуссионном запале один из участников высказал свою точку зрения, решив подкрепить ее секретной информацией, которой он располагал. Казус в том, что произошедший инцидент на War Thunder уже далеко не первый. На форуме популярной игры уже «засветились» десятки секретных документов. Среди них техническое руководство ударного вертолета США АН-64D Longbow, технические характеристики американского тактического штурмовика F-117 Nighthawk, истребителей F-15E, F-16, схема танка Challenger 2 и многое другое. Во избежание серьезных репутационных потерь еще три года назад разработчики War Thunder обратились к пользователям с просьбой: «Пожалуйста, не размещайте у нас секретные документы, поскольку мы не хотим оказаться прикованными к стене в трюме секретного судна ЦРУ в международных водах».

Александр Агеев