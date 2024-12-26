Захарова назвала открытие в ФРГ штаба НАТО по Украине вовлечением альянса в конфликт

По мнению официального представителя МИД РФ, создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, "означает прямое участие в поддержке террористического режима"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине подтверждает открытие в Висбадене (ФРГ) нового штаба альянса по координации поставок оружия киевскому режиму и подготовке украинских военнослужащих. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На днях альянс объявил о том, что данная структура полностью оперативна и начала свою деятельность, - отметила она. - Штаб возьмет на себя координацию всей западной военной помощи киевскому режиму, в том числе поставок вооружений и обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парадоксальным образом в НАТО при этом продолжают отрицать свое вовлечение в конфликт. Якобы новая структура, с их слов, будет работать на территории натовской страны, а это означает, что с правовой точки зрения альянс только помогает поддерживать суверенитет Украины".

Подобные объяснения, по мнению Захаровой, не выдерживают никакой критики и сравнимы с тем, как гитлеровский режим оправдывал в глазах германской и мировой общественности создание концентрационных лагерей. "Назовем вещи своими именами, - продолжила дипломат. - На территории Германии, которой было предписано Нюрнбергским трибуналом сделать соответствующие выводы и провести работу над ошибками, открыт координационный центр по оказанию содействия террористическому киевскому режиму, в основе которого неонацистские установки. Именно так это и называется".

"На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, - подчеркнула Захарова. - А создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже и террористического режима, в основе которого нацистская сущность".