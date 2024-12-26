Войти
Военное обозрение

Мощнее базы в Редзиково в пять раз: в польской прессе сетуют на списание крейсеров Ticonderoga

330
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Одной из основ доминирования американского флота в мировом океане являлись крейсера класса Ticonderoga. Всего в 1980-1994 годах было построено 27 кораблей этого типа. Первые пять вымпелов США списали в 2004-2005 годах – один из них был потоплен как мишень, другие утилизированы.

Вторая волна вывода из эксплуатации началась в 2022 году. С того времени из действующего состава ВМС было списано 13 крейсеров, которые были переведены в резервный флот, а к 2030 году на службе не останется ни одной Ticonderoga.

На этом фоне в польской прессе регулярно раздаются призывы не направлять в отстойник все крейсера, а передать хотя бы часть из них вооруженным силам страны. Их предлагается использовать как пусковые установки – не обязательно на ходу, можно и в стационарном виде, для ведения огня с причальной стенки.

В настоящее время наиболее мощная компонента ПВО Польши – это американская база в Редзиково. Введённый в строй 13 ноября текущего года объект оснащён системой ПРО Aegis, включая ракеты-перехватчики SM-3.

База в Редзиково имеет 24 ракетные пусковые установки, а на каждом крейсере Ticonderoga их 122, то есть в пять раз больше. Кроме того, на строительство базы ушло 8 лет, а развёртывание крейсеров займёт не более нескольких недель

- говорится в издании Defence24.

Как сетуют в прессе, Польша в лице Ticonderoga могла бы получить мощный противоракетный щит, который ценен тем, что он может работать полностью автономно, имея собственные системы энергоснабжения, обслуживания и самообороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
sm-3
Иджис
Проекты
Ticonderoga
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:47
  • 6657
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 12:13
  • 8564
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:36
  • 0
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"