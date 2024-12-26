Мощнее базы в Редзиково в пять раз: в польской прессе сетуют на списание крейсеров Ticonderoga

Источник изображения: topwar.ru

Одной из основ доминирования американского флота в мировом океане являлись крейсера класса Ticonderoga. Всего в 1980-1994 годах было построено 27 кораблей этого типа. Первые пять вымпелов США списали в 2004-2005 годах – один из них был потоплен как мишень, другие утилизированы.

Вторая волна вывода из эксплуатации началась в 2022 году. С того времени из действующего состава ВМС было списано 13 крейсеров, которые были переведены в резервный флот, а к 2030 году на службе не останется ни одной Ticonderoga.

На этом фоне в польской прессе регулярно раздаются призывы не направлять в отстойник все крейсера, а передать хотя бы часть из них вооруженным силам страны. Их предлагается использовать как пусковые установки – не обязательно на ходу, можно и в стационарном виде, для ведения огня с причальной стенки.

В настоящее время наиболее мощная компонента ПВО Польши – это американская база в Редзиково. Введённый в строй 13 ноября текущего года объект оснащён системой ПРО Aegis, включая ракеты-перехватчики SM-3.

База в Редзиково имеет 24 ракетные пусковые установки, а на каждом крейсере Ticonderoga их 122, то есть в пять раз больше. Кроме того, на строительство базы ушло 8 лет, а развёртывание крейсеров займёт не более нескольких недель

- говорится в издании Defence24.

Как сетуют в прессе, Польша в лице Ticonderoga могла бы получить мощный противоракетный щит, который ценен тем, что он может работать полностью автономно, имея собственные системы энергоснабжения, обслуживания и самообороны.