Спутник "Ресурс-П" №5 может быть задействован в интересах Международной хартии по космосу и крупным катастрофам - РКС

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Запущенный в среду с космодрома Байконур спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №5 будет задействован в интересах Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для предоставления данных МЧС РФ и зарубежным партнерам, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"Он будет обеспечивать детальное наблюдение Земли, осуществлять мониторинг окружающей среды, изучать природные ресурсы, искать месторождения полезных ископаемых, а также работать в интересах Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для оперативного предоставления высокоточных данных МЧС России и зарубежным партнерам", - говорится в сообщении.

В холдинге сообщили, что основная часть оптико-электронных приборов спутников разработана в Научно-производственном центре "ОПТЭКС". Основной частью служебной аппаратуры "Ресурса-П" №5 является бортовая информационно-телеметрическая система БИТС2Ц-7М разработки РКС.

"На орбите сегодня функционирует космическая система в составе двух космических аппаратов "Ресурс-П", что позволяет осуществлять наблюдение произвольной точки Земли 2 раза за интервал в 3 суток. Дальнейшее развитие системы планируется за счет космических аппаратов типа "Ресурс-ПМ", которые должны обеспечить повышение потребительских характеристик наблюдения, включая, прежде всего, показатели пространственного разрешения", - сказал заместитель генконструктора РКС Андрей Емельянов, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" №5 стартовала в среду в 10:45 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Спутник был выведен на орбиту через 9 минут 23 секунды после старта.