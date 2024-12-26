Войти
Военное обозрение

«Чтобы застать врагов врасплох»: командующий Центральным штабом Ирана объявил о подготовке масштабных военных учений

314
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иран в ближайшие дни проведет масштабные военные учения. Об этом со ссылкой на командующего Центральным штабом Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Голама Али Рашида сообщает агентство Tasnim. В публикации отмечается, что они необходимы для отработки действий по борьбе с враждебными угрозами.

В ближайшие дни и недели будут проведены мощные наступательные и оборонительные военные учения. Вооружённые силы будут использовать наступательное и оборонительное оружие для отработки действий по борьбе с враждебными угрозами

– цитирует издание Голама Али Рашида.

Военачальник добавил, что военные учения были тщательно продуманы и спланированы с использованием инновационных методов, чтобы застать врагов врасплох.

Иран никогда не начнёт войну в регионе в соответствии со своей оборонной доктриной, предстоящие военные учения призваны поддерживать военную готовность перед лицом угроз

– объяснил командующий Центральным штабом Ирана.

Напомним, некоторое время назад Иран объявил о подготовке к нанесению ответного удара по Израилю, однако, до сих пор эта угроза не была реализована. При этом западные СМИ пишут, что Исламская Республика сейчас испытывает тяжелый энергетический кризис, ставший следствием израильских диверсий на двух крупнейших газопроводах страны, осуществленных в апреле этого года. В Тегеране сообщения об энергетическом кризисе называют фейковыми.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:47
  • 6657
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 12:13
  • 8564
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:36
  • 0
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"