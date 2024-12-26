«Чтобы застать врагов врасплох»: командующий Центральным штабом Ирана объявил о подготовке масштабных военных учений

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Иран в ближайшие дни проведет масштабные военные учения. Об этом со ссылкой на командующего Центральным штабом Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Голама Али Рашида сообщает агентство Tasnim. В публикации отмечается, что они необходимы для отработки действий по борьбе с враждебными угрозами.

В ближайшие дни и недели будут проведены мощные наступательные и оборонительные военные учения. Вооружённые силы будут использовать наступательное и оборонительное оружие для отработки действий по борьбе с враждебными угрозами

– цитирует издание Голама Али Рашида.

Военачальник добавил, что военные учения были тщательно продуманы и спланированы с использованием инновационных методов, чтобы застать врагов врасплох.

Иран никогда не начнёт войну в регионе в соответствии со своей оборонной доктриной, предстоящие военные учения призваны поддерживать военную готовность перед лицом угроз

– объяснил командующий Центральным штабом Ирана.

Напомним, некоторое время назад Иран объявил о подготовке к нанесению ответного удара по Израилю, однако, до сих пор эта угроза не была реализована. При этом западные СМИ пишут, что Исламская Республика сейчас испытывает тяжелый энергетический кризис, ставший следствием израильских диверсий на двух крупнейших газопроводах страны, осуществленных в апреле этого года. В Тегеране сообщения об энергетическом кризисе называют фейковыми.