Поставленные Украине в 2022 году словенские танки Т-55S (M-55S) до сих пор не добрались до линии фронта

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Переданные Украине еще в 2022 году словенские танки Т-55S (M-55S) все никак не доберутся до фронта, техника кочует из одной бригады в другую, нигде не оставаясь на длительное время.

Украинская армия осенью 2022 года получила от Словении 28 модернизированных советских танков Т-55S, снятых с хранения словенской армии. На тот момент в Киеве танкам очень обрадовались, тем более, что передача прошла в рамках трехстороннего обмена с участием Германии, которая ее и оплатила. Однако до фронта данные танки так и не доехали, лишь эпизодически появляясь на некоторых участках.

Как пишет «Российская газета», первоначально словенские Т-55S (M-55S) были поставлены в 47-ю отдельную механизированную бригаду, но она пересела на немецкие Leopard 2, передав Т-55S в 67-ю механизированную бригаду ВСУ. К весне этого года словенские танки появились в 5-й отдельной танковой бригаде, но и оттуда их убрали после того, как переформировали 5-ю танковую в тяжелую механизированную. В итоге Т-55S (M-55S) оказались в составе 127-й бригады территориальной обороны, которая использовала их в качестве САУ.

Как предполагается, у бывших советских, а потом словенских танков большие проблемы с техническим состоянием, поэтому от них стараются быстро избавиться. Попытки применения данных танков на передовой были, но единичные и неудачные. Изначально поставленные в «элитную» бригаду, они попали в территориальную оборону, снабжаемую по остаточному принципу.

Танки Т-55 достались Словении из остатков югославской армии. В начале 90-х годов израильская компания Elbit Systems разработала вариант модернизации, в рамках которого танк получил английскую 105-мм пушку L7A1 с израильскими боеприпасами, израильскую динамическую защиту Super Blazer, современные системы управления огнем, средства связи и наблюдения. На танк установили тепловизионные приборы ночного видения, систему предупреждения о лазерном облучении, дымовые гранатометы израильского производства, форсированный двигатель, новые гусеницы и т.д.