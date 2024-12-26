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ЦАМТО

Великобритания отстает от России, Ирана и Китая по темпам роста расходов на оборону

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

ЦАМТО, 25 декабря. Великобритания увеличила объем финансирования на оборону, но все равно отстает по темпам роста военных расходов от России, Ирана и Китая.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет британская газета Times.

По данным газеты, за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60%, соответственно.

Уточняется, что оборонный бюджет Великобритании за тот же период вырос на 14% "в ценах 2022 года".

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны готовы к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Д.Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.

До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, отмечает агентство.

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