Великобритания отстает от России, Ирана и Китая по темпам роста расходов на оборону

ЦАМТО, 25 декабря. Великобритания увеличила объем финансирования на оборону, но все равно отстает по темпам роста военных расходов от России, Ирана и Китая.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет британская газета Times.

По данным газеты, за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60%, соответственно.

Уточняется, что оборонный бюджет Великобритании за тот же период вырос на 14% "в ценах 2022 года".

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны готовы к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Д.Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.

До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, отмечает агентство.