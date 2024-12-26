Кит Келлог: Трамп хотел бы избежать очередных «минских соглашений» между Россией и Украиной

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Тема Украины не сходит со страниц западных газет, всех интересует, что предпримет Дональд Трамп для урегулирования конфликта. Пока новый президент ограничивается заявлениями, вместо него некоторые подробности возможной сделки по Украине рассказывают члены его команды.

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в последние дни раздал несколько интервью в отношении будущих переговоров с Россией, но большой ясности в этот вопрос не внес. Согласно его заявлениям в беседе с представителями телеканала Fox Business, Трамп якобы выступает за прочный мир между Россией и Украиной, т.е. против очередных Минских соглашений. По словам Келлога, новый лидер США хочет избежать повторения сделанной ошибки.

Президент очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Это его приоритет номер один в сфере национальной безопасности. Но он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного. В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем.

- заявил спецпосланник.

Больше ничего нового Келлог не сказал, так и не раскрыв сути американского предложения по Украине, снова повторив заявления, что Трамп хочет все сделать «быстро», буквально за один день, и это у него якобы получится. А вот в России в этом сомневаются, в МИДе ранее заявили, что Москва внимательно изучит предложения США, но отступать от своих условий не будет. Путин тоже выступает за прочный мир, а не перемирие, но возможно, что представление у него об этом мире совершенно отличается от американского.