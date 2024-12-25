Представители командования ВМФ РФ и ВМС Индонезии провели третий раунд двусторонних переговоров

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19 декабря 2024 года в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга состоялась третья встреча в рамках стратегии Navy-to-Navy Talks (NTNT) между представителями командования ВМС Индонезии и ВМФ России. Данное мероприятие направлено на укрепление взаимного доверия и развитие сотрудничества между двумя странами, пишет Indonesia Business Post.

В материале говорится, что заместитель начальника штаба индонезийского флота по военным операциям, контр-адмирал Яян Софьян, отметил важность двустороннего форума в качестве платформы для обсуждения образовательных программ, совместных учений, визитов кораблей и других мероприятий. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией, начатое в 2018 году, нацелено на углубление отношений в различных областях.

В свою очередь, заместитель начальника штаба ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Земсков высоко оценил нейтральную позицию Индонезии в российско-украинском конфликте. Он отметил, что активная и независимая внешняя политика данной страны демонстрирует её стремление к поддержанию добрых отношений с другими государствами.

Сообщается, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудили ряд стратегических вопросов, включая участие индонезийского флота в Главном военно-морском параде 2025 года в России, проведение совместных военно-морских учений Komodo (MNEK) 2025 и ORRUDA, соглашение о сотрудничестве в сфере экстренных поисково-спасательных операций для подводных лодок и их экипажей, а также образовательные и тренировочные программы для флотов обеих стран.