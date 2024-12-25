Новый оборонный IT-консорциум намерен подвинуть традиционных подрядчиков Пентагона, претендуя на часть военного бюджета США

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Приход к власти республиканцев во главе с Дональдом Трампом может запустить передел американского оружейного рынка. В борьбу за огромный военный бюджет включаются компании, продвигающие высокие технологии. Об этом сообщает Financial Times.

По данным британского издания, победа Трампа заставила высокотехнологичные компании заявить свои права на часть военного бюджета, подвинув в сторону традиционных подрядчиков Пентагона, находящихся в привилегированном положении. На данный момент компании, связанные с искусственным интеллектом, пытаются объединиться с крупными высокотехнологичными, в том числе SpaceX Илона Маска и производителя ChatGPT OpenAI, чтобы претендовать на часть выделенных средств.

Как сообщают источники, уже в январе может появиться новый оборонный IT-консорциум, в котором две крупнейшие американские компании в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril объединятся с десятком конкурентов поменьше, чтобы участвовать в тендерах на производство оружейных систем. Естественно, традиционные подрядчики в лице Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics и BAE Systems пытаются не допустить новичков к дележке бюджета в почти 900 млрд. долларов.

Как завершится «битва у кормушки» пока неизвестно, но в последнее время американское правительство все больше внимания уделяет развитию передовых технологий, которые могут помочь в потенциальной войне против России или Китая. А производители традиционных вооружений все чаще подвергаются критике за разработку весьма дорогостоящих вооружений, а также за медленное производство. С большой вероятностью новый консорциум получит часть военного бюджета, подвинув кого-то из традиционных подрядчиков. Тем более Илон Маск вошел в новую команду Трампа, а значит может повлиять на распределение средств.