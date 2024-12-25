Войти
Военное обозрение

Новый оборонный IT-консорциум намерен подвинуть традиционных подрядчиков Пентагона, претендуя на часть военного бюджета США

378
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Приход к власти республиканцев во главе с Дональдом Трампом может запустить передел американского оружейного рынка. В борьбу за огромный военный бюджет включаются компании, продвигающие высокие технологии. Об этом сообщает Financial Times.

По данным британского издания, победа Трампа заставила высокотехнологичные компании заявить свои права на часть военного бюджета, подвинув в сторону традиционных подрядчиков Пентагона, находящихся в привилегированном положении. На данный момент компании, связанные с искусственным интеллектом, пытаются объединиться с крупными высокотехнологичными, в том числе SpaceX Илона Маска и производителя ChatGPT OpenAI, чтобы претендовать на часть выделенных средств.

Как сообщают источники, уже в январе может появиться новый оборонный IT-консорциум, в котором две крупнейшие американские компании в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril объединятся с десятком конкурентов поменьше, чтобы участвовать в тендерах на производство оружейных систем. Естественно, традиционные подрядчики в лице Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics и BAE Systems пытаются не допустить новичков к дележке бюджета в почти 900 млрд. долларов.

Как завершится «битва у кормушки» пока неизвестно, но в последнее время американское правительство все больше внимания уделяет развитию передовых технологий, которые могут помочь в потенциальной войне против России или Китая. А производители традиционных вооружений все чаще подвергаются критике за разработку весьма дорогостоящих вооружений, а также за медленное производство. С большой вероятностью новый консорциум получит часть военного бюджета, подвинув кого-то из традиционных подрядчиков. Тем более Илон Маск вошел в новую команду Трампа, а значит может повлиять на распределение средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Lockheed-Martin
Raytheon
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:56
  • 6639
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин