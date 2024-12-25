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ТАСС

В РСМД считают, что новая власть в США не гарантирует решение кризиса на Украине

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что не следует испытывать больших иллюзий по поводу новой администрации в Соединенных Штатах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Приход к власти в США новой администрации не является гарантией урегулирования украинского конфликта в ближайшее время, несмотря на все заверения избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев на встрече "Внешнеполитические итоги 2024 года. Городской завтрак РСМД".

"США остаются крупным игроком на мировой арене, и, действительно, смена администрации играет не последнюю роль, - отметил он. - И хотя сам [президент США Дональд] Трамп заявляет, что хочет решить украинский вопрос, я думаю, что нам не следует испытывать больших иллюзий по поводу новой администрации".

Тимофеев напомнил, что даже во время первого президентского срока, который проходил в "более благоприятных геополитических условиях и без кадрового кризиса", Трамп придерживался жесткой позиции в отношении России.

"Мы до сих пор не пониманием параметры позиции Трампа и его администрации по украинскому вопросу и то, на что они готовы, - отметил эксперт. - Понятно, что любое движение к миру потребует уступок со стороны Запада".

Скрытые цели мирных переговоров

При этом Тимофеев обратил внимание, что одним из главных вопросов в урегулировании украинского конфликта и возвращении к мирным переговорам остается то, "что готова будет предпринять новая администрация для решения разногласий сторон".

По мнению главы РСМД, администрация Трампа будет вести дело к прекращению огня с целью использования перемирия для восстановления Украины и ослабления России. "Перемирие, очевидно, точно не будет означать снятия экономической блокады Западом и какого-то значимого смягчения санкций в отношении России", - подчеркнул Тимофеев.

"Прекращение огня даст возможность Украине перевооружиться, перегруппироваться и восстановиться с тем, чтобы дальше иметь свободу выбора в плане решения вопроса о возобновлении военного конфликта", - констатировал он. 

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