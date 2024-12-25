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ТАСС

В РФ с 2027 по 2033 год будет осуществлено 15 запусков тяжелой ракеты "Ангара"

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Ракета тяжелого класса «Ангара-А5»
Ракета тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Наталья Бережная

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что также необходимо сделать 19 запусков корабля "Прогресс"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В период с 2027 по 2033 годы в РФ будет осуществлено 15 запусков тяжелой ракеты "Ангара" в интересах Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Миссия очень сложная, нам придется с 2027 по 2033 годы осуществить 15 запусков тяжелой "Ангары" и 19 запусков корабля "Прогресс" для завершения формирования РОС. Необходимо создать и наземную инфраструктуру, подготовить космодром. Макет перспективного транспортного корабля поступил в ЦПК, началась подготовка новых экипажей. В работе будут принимать участие десятки российских предприятий", - сказал Борисов в эфире телеканала "России-24". 

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