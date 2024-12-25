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Военное обозрение

СМИ: решение о разработке истребителя шестого поколения для ВВС США будет принято Трампом

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Источник изображения: topwar.ru

Решение о дальнейшей разработке истребителей шестого поколения для ВВС США будет принято в первый год правления вновь избранного президента Дональда Трампа. Появление этого самолета у Военно-воздушных сил будет иметь последствия на десятилетия вперед и определит новый подход к ведению воздушных войн, пишет американское военно-политическое издание Defense News.

Большую часть 2024 года ВВС США пытались понять, как — и стоит ли вообще — разрабатывать истребитель шестого поколения, известный как Next Generation Air Dominance (NGAD). Проблема довольно типичная для Соединенных Штатов при разработке и реализации проектов создания новейших видов вооружений и военной техники.

Реализация проекта создания истребителя шестого поколения обойдется Пентагону в сумму от 250 до 300 миллионов долларов (очевидно, речь идет о концепте), что в три раза больше, чем у истребителя-бомбардировщика F-35. Изначально американские ВВС планировали принять решение по NGAD к концу 2024 года. Но в декабре, после победы на президентских выборах Трампа, в Пентагоне объявили, что отложат этот выбор до прихода новой администрации.

В бюджетном запросе на 2023 финансовый год ВВС США выделили в общей сложности 1,66 миллиарда долларов на программу NGAD. Прогнозируются дальнейшие финансовые обязательства, при этом на период с 2024 по 2027 финансовый год запланированы дополнительные расходы в размере 11,7 миллиарда долларов.

ВВС США рассматривают перспективный истребитель, который заменит F-22 Raptor, как важнейшую часть возможностей американской боевой авиации по ведению будущей войны против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Он будет частью семейства систем, включающего автономные беспилотные самолёты-разведчики, известные как совместные боевые самолеты, и будет оснащён усовершенствованным адаптивным двигателем, который сможет переключаться в идеальную для текущих условий полета конфигурацию.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэйв Олвин назвал «невероятными» возможности NGAD. Однако он высказался, что прежде чем принимать окончательное решение о финансировании данной разработки, на которую претендуют компании Boeing и Lockheed Martin, следует все очень тщательно взвесить.

Мы решили, что будет разумно взглянуть на характер угрозы, на то, как эта платформа (NGAD) интегрируется с остальными возможностями ВВС, и на то, сможет ли этот интегрированный набор возможностей противостоять (будущей) угрозе и превзойти её

— заявил Олвин.

После выборов известные советники Трампа Илон Маск и Вивек Рамасвами раскритиковали идею создания большего количества пилотируемых истребителей и заявили, что вместо этого военным следует сосредоточиться на беспилотниках. Олвин в принципе согласился с тем, что дроны будут играть ключевую роль в будущих военных конфликтах, но он считает, что военным необходимо найти баланс между пилотируемыми и беспилотными платформами.

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